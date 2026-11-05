/Поглед.инфо/ Политическият трус в Магдебург вече разтърсва цялата берлинска архитектура на властта. В средата на октомври провинциалният парламент на Саксония-Анхалт прие резолюция, внесена от партията „Алтернатива за Германия“ и фракцията на Зара Вагенкнехт (BSW), настояваща за пълно прекратяване на оръжията за Киев и вдигане на ембаргото върху руските суровини. Лидерът на AfD Алис Вайдел директно призова бъдещето правителство на Фридрих Мерц да приеме американския прагматизъм и да влезе в т.нар. „дизелова сделка“. В същото време Киев изпада в паника от задкулисните контакти между САЩ и Москва, докато Лондон бърза да достави нови партиди ракети Storm Shadow.

05.11.2026 15:40