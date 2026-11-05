Изложение „Светлината на интернет“ в Уджън

/Поглед.инфо/ Междинните избори за Конгреса на САЩ завършиха с пълен обрат в разпределението на силите. Демократическата партия поема контрола над Камарата на представителите и Сената, оставяйки Доналд Тръмп в позицията на „куца патка“ за остатъка от мандата му. Загубата на републиканците се дължи на прекия икономически удар върху американските домакинства след изострянето на конфликта с Иран, напрежението в Близкия изток и последвалия скок на цените на горивата. Наливането на стотици милиони долари от Илон Мъск в кампанията не успя да неутрализира ефекта от поскъпването на живота. Какви са институционалните и геополитическите последици от този вот?

05.11.2026 21:01