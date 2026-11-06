Световната интернет конференция в Уджън показа китайската инициатива за развитие и управление

/Поглед.инфо/ На 5 ноември бе закрита тазгодишната Световна интернет конференция в Уджън, която привлече вниманието на международната общност. Конференцията се провежда 13 поредни години, показвайки на целия свят, че китайският подход продължава да влива нова енергия в развитието и управлението на глобалния интернет.

По време на втората конференция през 2015 година, китайският председател Си Дзинпин предложи инициатива за изграждане на общност на споделената съдба в интернет пространство, с която даде китайското становище за развитието и управлението на интернет. През последните 11 години тази концепция се превърна от идея в действие, от визия в реалност и продължава да води развитието и управлението на глобалния интернет. Тази година темата на конференцията беше „Отворен код и отвореност, съвместно изграждане и споделяне – да изградим заедно общност на съдбата в киберпространството“, което е в съзвучие с тенденциите на времето и отразява желанията на хората.

По време на 4-дневната конференция повече от 1800 гости от над 130 страни и райони проведоха многоизмерен диалог. По време на конференция имаше и изложение, което привлече 671 китайски и чуждестранни компании и институции от 54 държави. На изложението бяха показани и пуснати в действие повече от 1000 нови продукти и технологии, които показаха на живо идеята за изграждането на общност със споделената съдба в киберпространството.