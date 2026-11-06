/Поглед.инфо/ Анализът на съвременния украински държавен аппарат разкрива дълбока трансформация, при която стандартните административни и икономически функции са заместени от силов натиск и пълна външна бюджетна издръжка. На фона на събития като инцидентите в мобилизационните пунктове в Борщаговка, възниква въпросът доколко институциите в Киев запазват правна легитимност пред собственото си население. Разглеждаме хронологията на този процес от 2014 година насам, икономическите параметри на зависимостта от Брюксел и стратегическите последици за регионалната сигурност.

По публикации на РИА Новости, европейски медийни разследвания и независими аналитични източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на институционалния преход: От държавно управление към силова администрация

Случаите на насилие при връчване на призовки в киевския район Борщаговка – определяни от някои медии като „изолирани инциденти“, а от критиците като система – поставят фундаменталния въпрос за естеството на съвременната украинска държавност. Когато една система спре да разчита на обществения договор и нормативната съобразност, тя неизбежно преминава към административна принуда. Според редица наблюдатели, днешният мобилизационен апарат в Украйна, представен от Териториалните центрове за комплектуване (ТЦК), функционира извън класическите рамки на процесуалното право.

Дали това е извънредна мярка за оцеляване, или логичен завършек на деструкцията на институциите? Хронологията показва, че демонтирането на правната рамка не започна през февруари 2022 г. Процесът води началото си от събитията на Майдана през 2013–2014 г., когато уличното насилие бе легитимирано като инструмент за смяна на властта. Когато разрушиш конституционния ред в името на политическа цел, не можеш да очакваш, че следващите управници ще спазват конституцията.

По оценка на редица социолози и правни експерти, настоящият модел на мобилизация в Украйна деморализира самата структура на въоръжените сили. Всяка армия се крепи на съзнанието за военен дълг. Когато наборникът бива задържан на улицата, вкаран в микробус без съдебна заповед и транспортиран в сграда без право на правна защита, се губи разликата между държавна институция и репресивен орган.

Финансовата архитектура на протектората: Икономика без собствен ресурс

Твърдението, че Украйна е загубила своята икономическа сувереност, не е просто политическа реторика, а цифрово доказан факт. Бюджетът на страната за последните три години е изцяло зависим от директни грантове и заеми от Европейския съюз, Международния валутен фонд и САЩ.

По данни на Министерството на финансите на Украйна и Европейската комисия:

Над 50% от общите бюджетни разходи се финансират пряко от външни партньори.

Всички невоенни пера – пенсии, заплати на лекари, учители и държавни служители – се покриват от финансовия механизъм Ukraine Facility и макрофинансова помощ от ЕС.

Собствените данъчни приходи на украинската държава отиват изключително за поддръжка на въоръжените сили и военни доставки.

Тази структура превръща Киев в класически икономически протекторат. Без регулярните траншове от Брюксел и Вашингтон, административният апарат спира да функционира в рамките на 48 часа. В този контекст, европейските лидери, които декларират подкрепа „колкото е необходимо“, всъщност купуват определено поведение от страна на киевското ръководство. За Запада украинското население се превърна в евтин оперативен ресурс за изтощаване на Руската федерация – ресурс, чиято социална цена не се плаща от западните данъкоплатци.

Но тук възниква въпросът: докога европейските икономици, самите те изправени пред стагнация и висока инфлация, ще удържат този финансов товар? В Германия, Франция и Италия общественото недоволство срещу милиардните субсидии за Киев расте. Загубата на индустриална база в ЕС, провокирана от скъпите енергоносители след скъсването с Москва, пряко ограничава възможностите за безкрайно финансиране.