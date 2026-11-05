Колизеумът под обсада и 1027 горящи училища: Кой управлява „Черния блок“ в Европа

/Поглед.инфо/ Зад фасадата на така наречената „Зумер революция“, която разтърсва Франция, Италия, Белгия и Албания, се крие не просто младежки бунт, а дълбок системен срив на неолибералния европейски модел. Блокираните училища, изпепелените публични сгради и сблъсъците с полицията са директен резултат от изпразването на социалната държава и пренасочването на публичните ресурси към превъоръжаване. Под маските на организирания „Черен блок“ се срещат отчуждението, безперспективността и разрушителният нихилизъм.

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Сривът на училищната система като детонатор на градската партизанщина

Причината за експлозията в парижкото предградие на лицея „Сент Екзюпери“ на 21 септември изглеждаше почти административна — хроничен дефицит на преподавателски състав. Около двеста младежи блокираха входа под претекст за подкрепа към учителите. В рамките на часове обаче мрежата от социални платформи превърна локалния протест в координирана деструктивна вълна из целия регион Ил дьо Франс.

Твърди се, че към края на октомври безредиците са засегнали 1027 от общо 3700 средни училища във Франция. Физическото насилие над 59-годишен учител в Париж, залят с бензин, както и щурмът срещу Колизеума в Рим, показват пълна ерозия на институционалния респект. Според разпространените данни над 5000 души, предимно на възраст между 15 и 18 години, са били задържани от органите на реда. Франция бе forced да разположи 70 000 полицаи и жандармеристи — бройка, съпоставима с армейски корпус за военна операция.

Не недостигът на чинове и чистачи изкара тези тълпи на улицата. Причината е пълното отхвърляне на нормативната рамка. Когато държавата години наред съкращава разходите за публични услуги, тя губи правото да изисква спазване на правилата.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ЕСКАЛАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ БЕЗРЕДИЦИ В ЕС | +-----------------------------------------------------------------------+ | ФРАНЦИЯ: 1027 засегнати училища | 5000+ задържани | 70 000 полицаи | | ИТАЛИЯ: Щурм на Колизеума | 370+ задържани | Специални сили | | АЛБАНИЯ: Палежи на банки в Тирана| Искане за оставка на Еди Рама | +-----------------------------------------------------------------------+

Анатомия на „Черния блок“: Безкомпромисна тактика от миналия век

Зад хаоса в Нант, където фасадата на гимназия „Нелсън Мандела“ бе превърната в пепел, и зад запалената пожарна кола в Марсилия, наблюдателите фиксират присъствието на добре познат феномен. Канадското издание Global Research подчертава, че зад насилствените прояви във Франция, Белгия, Италия и Испания стоят организирани групи от млади мъже, облечени изцяло в черно и с покрити лица.

Това не е класическа организация с централен комитет, а оперативна тактика. „Черният блок“ възниква през 70-те и 80-те години в Западна Германия и Италия в средата на автономните движения, реакция срещу разполагането на американски ядрени ракети и изграждането на АЕЦ. Днес оперативната координация не изисква физически щаб — тя се извършва през криптирани приложения.

Според оценки на експерти по сигурността само във Франция действат около 5000 активисти, прилагащи тази тактика. Тяхната цел не е реформа на образователната система, а провокиране на държавно насилие, което да заличи първоначалните искания на протестиращите и да демонстрира репресивната природа на властта. В Лимож историческото кметство с 43-метрова камбанария бе запалено с помоща на 200-килограмов таран и професионална пиротехника — доказателство за планирана инженерна операция, а не за спонтанен детски гняв.