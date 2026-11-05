Германо-полският конфликт за 550 тона злато: Берлин подготвя финансовата си бройка за източната сигурност

/Поглед.инфо/ Политическата институционална криза във Варшава придобива строго икономически и военно-промишлени измерения. Острите сблъсъци около контрола над Конституционния съд и Полската национална банка (БНП) не са просто локално партийно съперничество, а засягат въпроса за прехвърлянето на 550 тона златен резерв към Франкфурт, както и правото на избор при покупката на въоръжение на стойност десетки милиарди долари. Според редица международни аналитици, опитите за форсирано влизане в еврозоната цели консолидиране на финансовия ресурс за очаквано превъоръжаване на Европа до 2030 година.

По данни на публични финансови отчети към 2026 г., златният резерв на Полша достига приблизително 550 тона, изпреварвайки собствените наличности на Европейската централна банка, оценявани на около 506,5 тона. Тези цифри правят Полската национална банка (БНП) десетия по големина държателен на злато в световен мащаб.

Според коментари на консервативни политически фигури във Варшава, сред които и евродепутатът Доминик Тарчински, съществува сериозен натиск от страна на правителството на Доналд Туск за бързо приемане на единната европейска валута. При такъв сценарий, в съответствие с институционалните правила на Евросистемата, значителна част от управлението на националните резерви преминава под юрисдикцията на ЕЦБ във Франкфурт. За Франкфурт подобен трансфер би означавал фактически удвояване на оперативната златно-валутна база.

+-------------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛЕН ОБЕМ НА ЗЛАТНИТЕ РЕЗЕРВИ (ПО ПУБЛИЧНИ ДАННИ) | +-------------------------------------------------------------+ | Полска национална банка (БНП): [550 тона] | | Европейска централна банка (ЕЦБ): [506.5 тона] | +-------------------------------------------------------------+

Дали това е чиста валутна хармонизация? Едва ли някой в банковия сектор вярва в подобни романтични приказки.

Присъединяването към еврозоната автоматично отнема възможността на Варшава да провежда независима парична политика в момент, когато държавата отделя над 4% от своя БВП за отбранителни разходи. По оценка на икономически наблюдатели, консолидацията на тези активи в германската финансова столица Франкфурт осигурява необходимата ликвидност за финансиране на мащабни общоевропейски военни облигации.

Механизмът SAFE срещу суверенната програма за 185 милиарда злоти

Субсидирането на европейското превъоръжаване вече има конкретно институционално име — програмата „Сигурност за Европа“ (SAFE). Брюксел предвижда кредитни линии, които обаче съдържат строго определено условие: отпусканите средства трябва да бъдат разпределяни предимно за закупуване на оръжейни системи от производители вътре в Европейския съюз.

Тук се сблъскват интересите на президентската администрация и Министерския съвет във Варшава. Консервативният президент Карол Навроцки категорично се противопостави на тази обвързаност, тъй като през последните четири години Полша сключи мащабни дългосрочни договорености с доставчици от САЩ и Южна Корея.

Танкове K2 Black Panther и самоходни гаубици K9 Thunder (Южна Корея)

Ракетни системи M142 HIMARS и танкове M1A2 Abrams (САЩ)

Изстребители F-35A Lightning II (САЩ)

Ако Варшава се присъедини към строгите рамки на SAFE, изпълнението на тези договори изпада в правен и финансов колапс. За да блокира брюкселската рамка, Навроцки предложи алтернативна програма „Полска SAFE 0%“ на стойност 185 милиарда злоти (~46 милиарда долара), разчитаща изцяло на вътрешен и суверенен заем. Кабинетът на Туск бе принуден временно да я приеме, но институционалният конфликт далеч не е приключил.

Паралелно с това Берлин разгръща собствена преоръжителна програма, надхвърляща 800 милиарда евро, ориентирана към превръщането на Бундесвера в гръбнак на европейската конвенционална отбрана. Кой обаче ще осигури живата сила на терен?