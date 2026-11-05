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Поглед към Китай

Министерството на търговията: Надяваме се Европа да създаде благоприятни условия за сътрудничество в областта на електронната търговия

/Поглед.инфо/ От 1 ноември Европейският съюз започна да налага такса от 2 евро върху вноса на стоки с ниска стойност, след като през юли вече беше въведено мито от 3 евро върху тези стоки.

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Министерството на търговията: Надяваме се Европа да създаде благоприятни условия за сътрудничество в областта на електронната търговия
Източник: 38picres.cgtn.com
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В коментар на това говорителят на Министерството на търговията Хуан Лин заяви, че Китай следи внимателно новите европейски правила. Трансграничната електронна търговия, като ново направление и модел в международната търговия, предоставя разнообразни възможности на глобалните компании и потребителите.

Надяваме се, че Европа ще оцени внимателно въздействието на тези политики и ще създаде благоприятни условия за сътрудничество с Китай в областта на електронната търговия и други сфери, допълни Хуан Лин.

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