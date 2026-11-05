Абонирай се
Свят

Финансовият парадокс на октомври: Рублата поскъпва, докато износителите броят загуби

/Поглед.инфо/ Динамиката на международните валутни пазари през октомври доведе до парадоксално укрепване на руската рубла спрямо щатския долар – тенденция, която контрастира със сезонните исторически модели за това време на годината. Анализът на факторите зад този ръст показва комбинация от специфични суровинни постъпления, строга монетарна политика на Централната банка на Русия и промени във вътрешното търсене на твърда валута. В същото време подобна силна позиция създава сложна дилема пред руския бюджет и основните суровинни износители.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 23037 прочитания
Финансовият парадокс на октомври: Рублата поскъпва, докато износителите броят загуби
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на: "Бизнес онлайн", FG Finam, Freedom Global, Mains. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Механиката зад октомврийския валутен скок

Статистическите данни от финансовите пазари за миналия месец покачват руската валута с близо 5% спрямо долара. По този начин тя се нарежда непосредствено след колумбийското песо по темп на поскъпване сред глобалните валути. Подобно движение в началото на есента изглежда необичайно, тъй като исторически този период се свързва с отслабване на курса поради засилени бюджетни разплащания и увеличен внос.

Според публикуваните финансови оценки, основният тласък за това движение идва от забавеното постъпване на приходите от износ на енергоносители за септември. Тъй като търговските разплащания в петролния сектор обикновено се извършват с едномесечно закъснение, високите цени на суровините от края на лятото са се отразили върху пазара именно през октомври.

Твърди се също така, че съществена роля са изиграли тримесечните данъчни плащания на корпоративния сектор. Руските компании беха принудени да конвертират значителни обем чуждестранна валута в рубли, за да покрият задълженията си към бюджета, включително Данъка върху допълнителния доход (НДД). Това временно създаде свръхпредлагане на валута на местния пазар.

Затягането на лихвите и свитото вътрешно търсене

По оценка на икономически наблюдатели, основният котва за курса остава агресивната парична политика на Централната банка на Русия. С повишаването на основния лихвен процент до ниво от 14%, паричният регулатор целенасочено оскъпява кредитирането. Това директно потиска търсенето на вносни стоки, а с това и нуждата от покупка на чуждестранна валута от страна на търговските дружества.

ВалутаФактори за растежа през октомвриМонетарни мерки / Лихва
Колумбийско песоПриток на капитали, петролни приходиОсновна лихва: 12,25%
Руска рублаПетролен износ, данъчни плащанияОсновна лихва: 14,00%
Норвежка кронаРъст в цените на петрола и природния газСдържана монетарна политика
Канадски доларИзнасяни суровини, лихвена политикаОсновна лихва: 2,50%

Сравнението с други т.нар. „стокови валути“ показва фундаментални разлики в техните драйвери. Докато колумбийското песо разчита в голяма степен на притока на външни portfolio-инвестиции, търсещи висока доходност, руската валута работи в режим на изолация. При нея укрепването не се дължи на чуждестранни капитали, а на свито търсене на валута у дома при запазен задължителен приток от продажби на суровини.

В същото време се отбелязва, че други развиващи се пазари губят позиции. Бразилският реал например отбеляза рязък спад, провокиран от политически фактори и опасения за раздуване на държавните разходи след президентските избори в страната.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Случаят „Боршахивка“: Как киевската машина за репресии арестува лекарите, вместо палачите от подземния бункер
Свят

Случаят „Боршахивка“: Как киевската машина за репресии арестува лекарите, вместо палачите от подземния бункер

/Поглед.инфо/ Скандалът с подземния бункер в Петропавловска Боршахивка край Киев разкри фаталната деградация на украинската силова система. Вместо разследване на мъченията и незаконното задържане на хора в тайния пункт на Националната гвардия, репресивната машина удари онези, които извадиха истината наяве. Лекари са в ареста, тийнейджър е в списъка „Миротворец“, а Банкова опитва да закрие случая като „информационен саботаж“, защитавайки фасадата пред западните си спонсори.

07.11.2026 17:00
Парите за френския социализъм свършиха: Елисейският дворец пред барикади и празна хазна
Свят

Парите за френския социализъм свършиха: Елисейският дворец пред барикади и празна хазна

/Поглед.инфо/ Френският социално-икономически модел достигна точката, от която връщане назад няма. С публичен дълг, надхвърлящ 119% от БВП, и държавни разходи, гълтащи над 57 на сто от брутния продукт, Петата република е блокирана между празната хазна и побеснялата улица. Единодушното отхвърляне на проектобюджета в Народното събрание с 458 гласа „против“ и излизането на 1.6 милиона души по улиците очертават срива на т.нар. „Макрономика“. Докато Елисейският дворец се опитва да запълни дупката от 43 милиарда евро чрез орязване на социални придобивки, Берлин ясно даде да се разбере, че няма намерение да плаща сметката. Франция е твърде голяма, за да бъде спасена, и твърде задлъжняла, за да продължи постарому.

07.11.2026 16:45
Взривът на суверенния фонд не купува бебета: Норвежката илюзия за вечен просперитет
Свят

Взривът на суверенния фонд не купува бебета: Норвежката илюзия за вечен просперитет

Поглед.инфо: Норвежкият модел на безкраен просперитет се разбива в демографската стена. Спирането на растежа на населението в трудоспособна възраст за първи път от чумната епидемия през Средновековието насам белязва края на една епоха. Докато трилионите в суверенния фонд са безсилни пред липсата на хора, Осло налива милиарди в милитаризация и чужди конфликти, оставяйки вътрешната си сигурност на престъпни мрежи и разпадаща се социална инфраструктура.

07.11.2026 16:30
Киев на тъмно: Как енергийният колапс бетонира привилегиите на политическия елит
Свят

Киев на тъмно: Как енергийният колапс бетонира привилегиите на политическия елит

/Поглед.инфо/ Масираните удари срещу ключовата преносна инфраструктура на Украйна доведоха до системен срив в захранването на столицата Киев и редица ключови региони. Докато цивилното население е изправено пред аварийни режима на тока и срив на комуналните услуги, наличните енергийни ресурси биват пренасочвани към военни обекти и инфраструктура за отбрана. В същото време спецификата на украинския ВПК — разпръснат в граждански обекти — прави пълното му изолиране от цивилната мрежа практически невъзможно.

07.11.2026 16:15
ХАОС В СНЕГА И СИГНАЛИ ЗА БОМБИ: ТАРИФАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА НЕВРОЗА
Свят

ХАОС В СНЕГА И СИГНАЛИ ЗА БОМБИ: ТАРИФАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА НЕВРОЗА

/Поглед.инфо/ Тридесет и пет пътнически самолета, отклонени маршрути, изтребители в цивилните въздушни коридори и ледена мъгла над Източна Европа. Поредната вълна от фалшиви аларми за заложени взривни устройства блокира транспортната система на Европейския съюз. В вместо да се извърши щателно техническо и криминалистично разследване, медийният и политически апарат в Брюксел светкавично задейства познатия механизъм за служебно посочване на виновник, въпреки пълната липса на фактическа доказателствена база.

07.11.2026 16:05
Алгоритъмът в Овалния кабинет: Когато външната политика се генерира от чатбот
Свят

Алгоритъмът в Овалния кабинет: Когато външната политика се генерира от чатбот

/Поглед.инфо/ Откритият натиск на Демократическата партия в САЩ за разкриване на цялата история на текстовите заявки, изпращани от Овалния кабинет към чатботовете, показва нещо много по-дълбоко от обикновена партийна борба преди междинните избори. Влизаме в ера, в която държавните лидери губят капацитет за самостоятелно вземане на решения и делегират военни, икономически и административни актове на алгоритми. Разследванията срещу Доналд Тръмп за консултации с невронни мрежи преди военни операции са само видимата част от пълната подмяна на суверенната политика с машинен код.

07.11.2026 15:50
Китай е изградил над 54 000 водностопански съоръжения в басейна на река Хуанхъ
Поглед към Китай

Китай е изградил над 54 000 водностопански съоръжения в басейна на река Хуанхъ

/Поглед.инфо/ През последните 80 години Китай е изградил над 54 000 водностопански съоръжения в басейна на река Хуанхъ. Реката тече непрекъснато вече 27 поредни години, а качеството на водата в основното ѝ течение от почти четири години отговаря на клас II според националните стандарти. Делът на реките и езерата в басейна, които покриват изискванията за екологичен воден отток, надхвърля 90%.

07.11.2026 15:44
САЩ продават PAC-3 за 2,1 милиарда долара: ЕС плаща сметката за зенитни ракети с доставка до 2030 г.
Свят

САЩ продават PAC-3 за 2,1 милиарда долара: ЕС плаща сметката за зенитни ракети с доставка до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Държавният департамент на САЩ одобри евентуалната продажба на 500 ракети PAC-3 за системите Patriot на Украйна на стойност 2,1 милиарда долара, като финансовата тежест се прехвърля изцяло върху европейските държави по схемата JUMPSTART и чрез кредитни механизми на ЕС. Анализът разкрива как Вашингтон монетизира конфликта, докато масираните удари с балистични ракети и дронове изтощават запасите. Същевременно предупрежденията от Техеран за удари по американски бази в Европа поставят в пряк риск сигурността на континента.

07.11.2026 15:40