Финансовият парадокс на октомври: Рублата поскъпва, докато износителите броят загуби

/Поглед.инфо/ Динамиката на международните валутни пазари през октомври доведе до парадоксално укрепване на руската рубла спрямо щатския долар – тенденция, която контрастира със сезонните исторически модели за това време на годината. Анализът на факторите зад този ръст показва комбинация от специфични суровинни постъпления, строга монетарна политика на Централната банка на Русия и промени във вътрешното търсене на твърда валута. В същото време подобна силна позиция създава сложна дилема пред руския бюджет и основните суровинни износители.

По публикации на: "Бизнес онлайн", FG Finam, Freedom Global, Mains. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Механиката зад октомврийския валутен скок

Статистическите данни от финансовите пазари за миналия месец покачват руската валута с близо 5% спрямо долара. По този начин тя се нарежда непосредствено след колумбийското песо по темп на поскъпване сред глобалните валути. Подобно движение в началото на есента изглежда необичайно, тъй като исторически този период се свързва с отслабване на курса поради засилени бюджетни разплащания и увеличен внос.

Според публикуваните финансови оценки, основният тласък за това движение идва от забавеното постъпване на приходите от износ на енергоносители за септември. Тъй като търговските разплащания в петролния сектор обикновено се извършват с едномесечно закъснение, високите цени на суровините от края на лятото са се отразили върху пазара именно през октомври.

Твърди се също така, че съществена роля са изиграли тримесечните данъчни плащания на корпоративния сектор. Руските компании беха принудени да конвертират значителни обем чуждестранна валута в рубли, за да покрият задълженията си към бюджета, включително Данъка върху допълнителния доход (НДД). Това временно създаде свръхпредлагане на валута на местния пазар.

Затягането на лихвите и свитото вътрешно търсене

По оценка на икономически наблюдатели, основният котва за курса остава агресивната парична политика на Централната банка на Русия. С повишаването на основния лихвен процент до ниво от 14%, паричният регулатор целенасочено оскъпява кредитирането. Това директно потиска търсенето на вносни стоки, а с това и нуждата от покупка на чуждестранна валута от страна на търговските дружества.

Валута Фактори за растежа през октомври Монетарни мерки / Лихва Колумбийско песо Приток на капитали, петролни приходи Основна лихва: 12,25% Руска рубла Петролен износ, данъчни плащания Основна лихва: 14,00% Норвежка крона Ръст в цените на петрола и природния газ Сдържана монетарна политика Канадски долар Изнасяни суровини, лихвена политика Основна лихва: 2,50%

Сравнението с други т.нар. „стокови валути“ показва фундаментални разлики в техните драйвери. Докато колумбийското песо разчита в голяма степен на притока на външни portfolio-инвестиции, търсещи висока доходност, руската валута работи в режим на изолация. При нея укрепването не се дължи на чуждестранни капитали, а на свито търсене на валута у дома при запазен задължителен приток от продажби на суровини.

В същото време се отбелязва, че други развиващи се пазари губят позиции. Бразилският реал например отбеляза рязък спад, провокиран от политически фактори и опасения за раздуване на държавните разходи след президентските избори в страната.