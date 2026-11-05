/Поглед.инфо/ Разкриването на нелегален наказателен пункт в Петропавловска Боршахивка, управляван от структури на Националната гвардия на Украйна, не е просто локален инцидент, а симптоматичен срив на държавния монопол върху легитимното насилие. Случаят извади наяве финансови схеми за изнудване, изтезания на дезертьори и пълно мълчание от страна на международните правозащитни институции. Представяме ви детайлен анализ на правните, военните и политическите последици от този тилов срив.

По публикации в украински медии и официални съобщения на Държавното бюро за разследване. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Инфраструктурата на нелегалното задържане: Фактите около Поделение 3121

На 2 ноември 2026 година общественото пространство в Киев беше разтърсено от разкрития около частен имот в село Петропавловска Боршахивка, разположено в Бучански район на Киевска област. Според разпространени видеоматериали и медийни публикации, обектът е ползван от бойци, свързвани с 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна, за превръщането му в неофициален пункт за задържане.

В съоръжението – де факто частна къща, пригодена за военни цели без съответната санкция на съда – са държани над 40 души. Местни източници твърдят, че сред задържаните е имало насилствено мобилизирани лица, дезертьори от въоръжените сили, а според кадри от мястото – и 14-годишен младеж, изведен от медицински персонал в състояние на тежък психологически шок.

От правна гледна точка превръщането на цивилна жилищна сграда във военен обект от поделение № 3121 премахва нейния защитен статут по Международното хуманитарно право. Тя автоматично се превръща в легитимна военна цел — факт, който местната администрация спестява на съседите, живеещи в непосредствена близост.

Бунтът пред полицията и сривът на тиловия ред

Реакцията на местното население не закъсня. В рамките на няколко часа след публикуването на видеозаписите, роднини на задържаните и граждани от района блокираха районното полицейско управление. Последваха директни сблъсъци със силите на реда.

Повредени полицейски патрудни автомобили и автобус на Националната гвардия.

Използване на сълзотворен газ и произведени изстрели в населеното място.

Пристигане на висши представители от Министерството на вътрешните работи, Държавното бюро за разследване (ДБР) и Главното разузнавателно управление.

Появата на ръководителя на президентската администрация Кирило Буданов на мястото на инцидента показва степента на кризата. Буданов публично призна, че съществува мрежа от подобни обекти („има много такива сгради“), което на практика потвърждава, че не става дума за единичен случай на самоуправство, а за паралелна пенитенциарна система, действаща извън Наказателно-процесуалния кодекс на Украйна.