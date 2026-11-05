Цената на галон бензин събори консервативното мнозинство в Капитолия

/Поглед.инфо/ Междинните избори за Конгреса на САЩ завършиха с пълен обрат в разпределението на силите. Демократическата партия поема контрола над Камарата на представителите и Сената, оставяйки Доналд Тръмп в позицията на „куца патка“ за остатъка от мандата му. Загубата на републиканците се дължи на прекия икономически удар върху американските домакинства след изострянето на конфликта с Иран, напрежението в Близкия изток и последвалия скок на цените на горивата. Наливането на стотици милиони долари от Илон Мъск в кампанията не успя да неутрализира ефекта от поскъпването на живота. Какви са институционалните и геополитическите последици от този вот?

По публикации в чуждестранни аналитични издания и изявления на Белия дом. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Аритметиката на колосалния срив във Вашингтон

Резултатите от междинните избори за Конгреса на САЩ, проведени през ноември 2026 г., вече очертават нова силова конфигурация във Вашингтон. По наличните предварителни данни, Демократическата партия си осигурява оперативно мнозинство както в Камарата на представителите, така и в Сената. Твърди се, че Републиканската партия е претърпяла едно от най-сериозните си изборни поражения през последните десетилетия, загубвайки ключови залагания в колебаещи се щати като Пенсилвания, Мичиган и Аризона.

Тази институционална промяна моментално срязва преките лостове за самостоятелно управление на Белия дом. Без контрол върху законодателните комисии и без възможност за прокарване на федералния бюджет през Камарата на представителите, администрацията влиза в режим на блокиран механизъм.

Въпреки че бизнес магнатът Илон Мъск официално е налял над 450 милиона долара в подкрепа на кандидатите на GOP чрез своите структури за политическо финансиране (Super PACs), тези капитали не успяха да пречупят пазарната реалност. Вотовете не бяха спечелени в медийната мрежа X или чрез публични шоу-прояви, а бяха загубени по бензиностанциите и супермаркетите.

Иранският вектор и петролният шок на пазара

Официалните потвърждения за основната причина зад този вот дойдоха директно от Белия дом. В изявление пред репортери на строителната площадка на новата бална зала на президентската резиденция, Доналд Тръмп призна, че военната ескалация срещу Иран и последвалият скок в цените на горивата са нанесли решителния удар върху подкрепата за републиканците.

Ето какво заявява американският държавен глава, цитиран от агенционните съобщения:

„Мисля, че това до голяма степен е вярно, защото в краткосрочен план това доведе до покачване на цените на бензина. Вероятно е вярно. В същото време, ако трябваше да го направя отново, щях да го направя по абсолютно същия начин, защото в дългосрочен план това е единственият начин... Мисля, че си е струвало.“

Зад тази риторика прозира сурова икономическа калкулация, която гласоподавателите отхвърлиха. Включването на САЩ в директен или косвен военен сблъсък в Персийския залив, подбудено от лобистките среди около премиера Бенямин Нетаняху и израелските аналитични центрове, моментално затвори или блокира критични търговски маршрути през Ормузкия проток.

Цената на суровия петрол сорт Brent напредна рязко, а на американския вътрешен пазар цената на стандартния бензин прехвърли прага от 4.80–5.20 долара за галон в редица ключови щати. За американското домакинство, свикнало с евтин автомобилен транспорт, това директно съкрати разполагаемия доход с между 8 и 12 процента за броени месеци.