/Поглед.инфо/ Резултатите от междинните избори за Конгреса на САЩ преформатираха изцяло архитектурата на властта във Вашингтон. Преминаването на мнозинството в Камарата на представителите и Сената в ръцете на Демократическата партия блокира оперативната самостоятелност на Белия дом. Тръмп е изправен пред пълна административна парализа, а ключови инициативи – от енергийни сделки с горива и прехвърляне на активи на "Лукойл", до опита за спешно затваряне на украинския конфликт – влизат в институционален капан.

По публикации на „Свободная Пресса“, коментари на Константин Блохин и Борис Межуев (РАН). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалното оковаване на Белия дом: Анатомия на един очакван вот

Междинните избори за Конгреса на САЩ приключиха с резултат, който радикално променя параметрите на американската външнополитическа машина. Твърденията за абсолютен контрол на републиканците се разпаднаха след загуби в традиционни партийни крепости като щатите Тексас и Канзас. Според публикуваните данни Демократическата партия си осигури 53 места в 100-местния Сенат и най-малко 224 депутати в 435-членната Камара на представителите.

Тази конфигурация превръща администрацията на Доналд Тръмп в институционален заложник. Периодът на компромисни решения и оперативни маневри чрез президентски укази приключи. В американската политическа наука това състояние се описва с термина „куцо пате“ (lame duck), но в настоящия геополитически контекст то означава нещо много по-сериозно – архитектурен блокаж.

Доналд Тръмп вече обяви готовност да използва правото си на вето срещу законопроекти на Конгреса. Подобно противопоставяне обаче работи двупосочно. За преодоляване на президентското вето са необходими две трети от гласовете в двете камари – праг, който демократите трудно биха постигнали сами, но техният контрол върху комисиите е напълно достатъчен, за да спре всяка финансова или законодателна инициатива на Белия дом.

Сделката за горивата и руските активи под лупата на Капитолия

Основен вектор на предстоящата парламентарна офанзива ще бъде енергийната политика на администрацията и по-специално извънредните договорености за дизелово гориво, сключени по време на изострянето на кризата в Близкия изток около Иран. Твърди се, че тези сделки са реализирани директно чрез извънредни правомощия на президента, заобикаляйки изцяло одобрението на Капитолия.

Паралелно с това под сериозен натиск попада и казусът с прехвърлянето на чуждестранните активи на руската компания "Лукойл". Появиха се информации, че демократите подготвят мащабни разследвания за конфликт на интереси срещу финансови фигури, близки до Белия дом – включително милиардера Тод Боели, както и от обкръжението на Джаред Кушнер и Стивън Уиткоф.

Административна процедура срещу геополитика: Всяка транзакция с активи от подобен мащаб изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Търговските комисии в новия Сенат разполагат с правния инструмент да призовават служители на OFAC на задължителни изслушвания, с което да блокират изпълнението на сделките за неопределено време.

Противопоставянето вече се усеща и на щатско ниво. Губернаторът на Ню Джърси например отправи публични предупреждения за въвеждане на глоби за морски терминали, разтоварващи горива с руски произход. Този механизъм показва как местното законодателство може да дестабилизира твърденията на Белия дом за контрол върху енергийния пазар.