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Защо мозъчната кора се оказва просто скъп процесор

/Поглед.инфо/ Традиционната неврология с десетилетия инвестира огромен интелектуален ресурс в хипотезата, че човешкото съзнание е изключителен продукт на нагънатата мозъчна кора. Изследване на невробиолога Маршал ДеВор от Еврейския университет в Йерусалим и анестезиолога Марк Барън от Харвардското медицинско училище, публикувано в списание Neuroscientist, разтърсва този кортикоцентричен консенсус. Анализирайки клинични клинични данни от пациенти с дълбоки увреждания на главния мозък, авторите напредват с хипотезата, че първичната искра на субективното преживяване не се ражда в сложните невронни мрежи на кората, а в дълбоките, еволюционно древни структури на мозъчния ствол. Това преосмисляне превръща висшите когнитивни зони в обикновен хардуерен модул за обработка на данни.

Деж. редактор - Александра Докова 13504 прочитания
Защо мозъчната кора се оказва просто скъп процесор
ИИ генерирана
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Анатомичният парадокс на субективното преживяване

Неврофизиологичната общност от дълги години страда от своеобразна интелектуална мъгла, поддържана от предположението, че сложните форми на възприятие изискват също толкова сложен анатомичен субстрат. Хипотезата на Маршал ДеВор и Марк Барън стъпва върху фундаментално разграничение, което клиничната практика потвърждава с неудобна систематичност. От една страна стои ноцицепцията – автоматичното, електронно-химично регистриране на вредоносни stimuli от периферната нервна система. От друга страна е самата болка – чисто субективното, сурово преживяване, при което субектът осъзнава, че той самият страда.

Физическият проблем в досегашните академични модели се разкрива при хирургически и патоанатомични дисекции на пациенти с обширни кортикални лезии. При масивни увреждания на кората на главния мозък – причинени от исхемични удари, тежки черепно-мозъчни травми или хирургични резекции – индивидът изгубва способности като говорима реч, абстрактно планиране, математически анализи или разпознаване на сложни зрителни образи. И въпреки това, фундаменталното чувство за съществуване не изчезва. Тези пациенти не просто реагират рефлекторно, а демонстрират съхранено първично съзнание за собственото си присъствие. Нещо повече, при тях усещането за болка често остава напълно непокътнато, а в определени случаи на кортикална деинхибиция дори се засилва драстично.

Стриктният архив на неврологичните състояния показва точно обратната картина при поражения на по-ниските етажи от централната нервна система. Фокални увреждания, обхващащи само няколко кубични милиметра от мозъчния ствол, мигновено и дефинитивно потапят пациента в кома или състояние на пълна липса на реактивност. Загубата на тези субкортикални вериги изключва операционната система изцяло, докато пълното унищожаване на кората просто премахва специализирания софтуер. Това изглежда напълно логично от гледна точка на мрежовата архитектура, но тук изплува фундаменталният въпрос: защо в продължение на век науката продължаваше да търси централния процесор в периферията?

Инженерно разделение на труда: Кортекстът като външен сензорен агрегатор

Анатомичният модел, предложен от екипа на ДеВор и Барън, функционира на принципа на стриктно разделение на ресурсите. Кората на главния мозък изпълнява ролята на високопроизводителен сензорен агрегатор и изчислителен копроцесор. В нея се извършва векторната обработка на фотонните сигнали от ретината, честотният анализ на акустичните вълни от вътрешното ухо и езиковият дешифратор. Тя работи подобно на изчислителните блокове при автономните летателни апарати – мели грамадни масиви от данни в секунда, изграждайки изключително подробна 3D карта на околната среда.

Но сама по себе си тази обработка остава сляпа, механична и лишена от субективност, според клиничните наблюдения върху състояния на автоматизъм. Механизмите на мозъчния ствол представляват операционната ядка, която решава кой от тези преработени потоци от данни да бъде захранен с енергия и насочен към преживяването. Мозъчният ствол държи "прожектора" на вниманието. Когато физическата структура на ствола е увредена, прожекторът загасва и въпреки че кората може да продължи да генерира електрически потенциали в отговор на дразнители, няма субект, който да ги преживее.

Изследвания на разстройства на съзнанието и двигателните функции илюстрират как субектът може да загуби идентифицирането на конкретен обект – например при визуална агнозия пациентът вижда физическия предмет, но не може да извлече семантичното му съдържание – но съзнателният опит от самото гледане остава неизменен. Мозъчната кора просто предоставя съдържанието, докато мозъчният ствол осигурява самия факт на усещането.

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