Румен Петков: Диктатурата на Брюксел ще погребе ЕС! Полша е само началото!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой разрушава Европа – външните ѝ противници или собствените ѝ управници? Във втората част от разговора ми с лидера на АБВ Румен Петков поставяме въпросите, които Брюксел предпочита да премълчава. Полша е разтърсена от институционален сблъсък, европейските улици кипят, индустрията губи сили, а континентът остава извън големите геополитически преговори. Защо Европа отказва диалог с Русия? Кой печели от скъпата енергия? Може ли Европейската комисия да се окаже най-голямата заплаха за самия Европейски съюз? И какво място ще заеме България в променящия се свят?