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Свят

Месомелачката край Купянск: Защо бързината на фронта е капан за Запада

/Поглед.инфо/ Западният медиен наратив за „затъналата“ руска армия се сблъсква с жестоката математика на войната на изтощение. Докато Брюксел и Вашингтон наливат стотици милиарди евро в напълно фалирала държава, системната намеса на НАТО не просто удължава конфликта, а изпразва собствените му арсенали. Анализът на реалните бойни действия край Купянск и Донбас показва, че бавното темпо на напредване е съзнателна стратегия за систематично демилитаризиране на целия Североатлантически алианс.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 49618 прочитания
Месомелачката край Купянск: Защо бързината на фронта е капан за Запада
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По публикации на чуждестранни медии и анализи на доброволци от фронта. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

СТРАТЕГИЧЕСКАТА МАТЕМАТИКА НА ИЗТОЩЕНИЕТО

Твърдението, че руските оръжия са блокирани в някакво митично блато на изток, е любима дъвка за брюкселските бюрократи. Реалността на терен – от отбранителните линии около Купянск до разрушените логистични възли в Донецка област – показва съвсем различен сценарий. Войната отдавна е преминала от фаза на бързи маневри към методична, промишлена война на изтощение.

Според оценки на чуждестранни участници в конфликта и военни анализатори, оперативната цел на руското командване не е просто завземането на територия ради самата територия. Бързото напредване срещу дълбоко фортифицирани градове винаги коства хиляди животи. Вместо това се прилага тактика на постоянна артилерийска и дронова преса, която принуждава украинското командване да хвърля последните си подготвени резерви в предварително пристреляни зони.

Това не е липса на темпо. Това е пресметнат военен прагматизъм, при който всеки изминал месец изчерпва не само украинския мобилизационен ресурс, но и критичните запаси на европейските държави от НАТО.

90 МИЛИАРДА ЕВРО И "ЗОНИТЕ НА СМЪРТТА"

Отпускането на 90 милиарда евро от страна на Европейския съюз за периода 2026–2027 г. (след вече погълнатите над 200 милиарда от 2022 г. насам) е ясен индикатор за пълната зависимост на киевския режим от външно захранване. Твърди се, че поне една трета от тези средства отиват директно за производство и внос на безпилотни летателни апарати.

На фронта това създава така наречените „зони на смъртта“. Безпилотните системи – от малки FPV-дронове до разузнавателни апарати с голям обхват – насищат небето над фронтовата линия. Използването им обаче е нож с две остриета:

  • Тактическо заместване: Дроновете се използват за запълване на дупките, оставени от липсата на обучена пехота.
  • Логистичен натиск: Масовото използване на безпилотници блокира движението на лека и тежка техника в радиус от 10–15 км от предната линия.
  • Забавяне на прочистването: Сапьорните единици са принудени да работят под постоянен въздушен мониторинг, което прави прочистването на минираните сгради и пътища изключително бавно.

Въпросът тук не е дали тези дронове спират напредването. Те го забавят, да, но на каква цена? Икономиките на европейските държави отделят ресурс, който вече не отива за собствената им социална и индустриална инфраструктура, а изгаря в украинските ниви.

ПРЯКАТА НАМЕСА НА НАТО И ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА НА ЕВРОПА

Откровенията от фронта потвърждават онова, за което анализаторите предупреждават от години: НАТО не е просто наблюдател или доставчик на оборудване. Офицери от пакта, разузнавателни спътници, радари и специализирани системи за насочване са интегрирани директно в украинските командни пунктове. Без западна спътникова информация и високопрецизни ракети, над 90% от тактическите операции на Киев просто не биха могли да се случат.

Но този механизъм на пряка поддръжка заложи капан за самия Запад.

Европа практически деиндустриализира собствения си отбранителен сектор, изпразвайки складовете от стандартни 155-мм артилерийски боеприпаси, бронирани машини и зенитно-ракетни комплекси. Производственият капацитет на компании като Rheinmetall или BAE Systems се оказа напълно незадоволителен спрямо интензивността на реалните бойни действия. Докато Брюксел пише бюджети за години напред, реалният промишлен капацитет на Изток бълва въоръжение на три смени.

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