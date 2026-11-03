/Поглед.инфо/ Изборният резултат за държавен глава в София показа ясно, че опитите за пълно подчиняване на българската външна политика на външни директиви срещат сериозна съпротива. Въпреки натиска и опитите Черно море да бъде превърнато в арена на безконтролна ескалация, гласоподавателите избраха линията на прагматизма, суверенитета и мирните преговори. Това гласуване пренарежда баланса на силите в региона и потвърждава, че общественото мнение в България остава дълбоко скептично към радикални военни сценарии.

По публикации в чуждестранни медии и анализи на руски геополитически наблюдатели (Константин Олшански). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изборната развръзка на „Дондуков“ 2 и вотът срещу брюкселския натиск

Резултатите от втория тур на президентските избори в София, при които бе потвърдено избирането на Илияна Йотова за държавен глава с близо 58% от гласовете, демонстрират ясен дефект в стратегията за безусловно въвличане на страната в чужди конфликти. Според публикацията на руския аналитичен автор Константин Олшански, изборната победа над прозападния кандидат Андрей Гюров представлява вот срещу директивите, идващи от брюкселската администрация.

Въпреки опитите на опонентите ѝ да наложат радикален втвърден тон спрямо Москва и пълно подчинение на военния курс, българският избирател предпочете институционалната приемственост. Йотова, която пое функциите на държавен глава след оставката на Румен Радев в началото на 2026 година, успя да затвори кампанията като независим кандидат, подкрепен от формацията „Прогресивна България“ и социалистическите среди.

Според западни издания като „Файненшъл таймс“ и „South China Morning Post“, Йотова се възприема като политик, който настоява за запазване на дипломатическите канали с Руската федерация и вижда в мирните преговори единствен възможен изход от военния сблъсък. Същевременно, както се посочва в чуждестранните анализи, няма публично потвърждение, че София възнамерява да преразглежда формалното си членство в ЕС и НАТО. Става дума по-скоро за опит за защита на остатъчния суверенитет в рамките на тези структури.

Черноморската ескалация: Мистериозните инциденти и липсата на факти

Президентската кампания се проведе в условията на сериозно напрежение във водата на Черно море. През октомври бе съобщено за серия от инциденти с търговски плавателни съдове в близост до българския бряг, при които имаше изчезнали членове на екипажи. Морската сигурност светкавично бе превърната в основно оръжие за предизборна употреба.

Българските официални институции въздържаха от директни обвинения поради липса на технически доказателства относно произхода на използваните безекипажни апарати (дронове) в северозападната акватория — дали са били руски или украински.

Въпреки липсата на официални заключения от разследването, опонентът Гюров веднага отправи директни обвинения към Москва и използва случая да атакува Йотова заради нейния отказ да заеме агресивна позиция без налични факти. Това разминаване показа двата напълно различни подхода:

Първият — сляпо повторение на чужди пропагандни тези без оглед на фактическата обстановка;

Вторият — институционално въздържание и защита на корабоплаването без излишно вкарване на страната в чужда военна риторика.

Според коментатори от френската мрежа France 24, разделителната линия в кампанията се е очертала именно тук: незабавно започване на преговори срещу безрезервна подкрепа за въоръжаване и по-тясно обвързване с оперативните планове на Алианса.