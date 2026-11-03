Дин Сюесян и чуждестранни лидери ще участват в откриването на Китайското международно изложение за внос

/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп публично обяви, че по молба на израелския премиер Бенямин Нетаняху САЩ спират годишната безвъзмездна помощ за Израел в размер на 4 милиарда долара от края на тази година. Новината, оповестена в ефира на Fox News, бе поднесена като съвместен жест на финансово "освобождаване". Зад тази медийна декларация обаче стоят сложни финансови схеми, правни рамки и преструктуриране на целия отбранителен сектор в Близкия изток, където еврейската държава очевидно търси нови форми на оперативна и индустриална автономност.

04.11.2026 21:15