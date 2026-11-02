Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации

/Поглед.инфо/ Китайският Институт за научна и техническа информация представи доклада „Перспективи пред революционните технологии за 2026 г.“, в който са включени 40 технологии с постигнати значителни пробиви и потенциал да създадат нови направления за иновации. Подбраните технологии обхващат пет основни области – изкуствен интелект, информационни технологии от следващо поколение, науки за живота и здравеопазване, нова енергия, нови материали и модерно производство.

Сред перспективните разработки са разширяващите се приложения на иРНК терапиите за профилактика и лечение на различни заболявания, както и технологиите за ултрабързо зареждане на тягови батерии, които могат да повишат ефективността на зареждането и използването на зарядната инфраструктура.

При подбора са отчетени мащабът на последните технологични пробиви, стратегическото значение на разработките и потенциалното им въздействие върху индустрията. Според института развитието им може да стимулира появата на нови индустрии, бизнес модели и двигатели на икономическия растеж.