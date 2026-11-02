Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации

Сред перспективните разработки са разширяващите се приложения на иРНК терапиите за профилактика и лечение на различни заболявания, както и технологиите за ултрабързо зареждане на тягови батерии, които могат да повишат ефективността на зареждането и използването на зарядната инфраструктура.
При подбора са отчетени мащабът на последните технологични пробиви, стратегическото значение на разработките и потенциалното им въздействие върху индустрията. Според института развитието им може да стимулира появата на нови индустрии, бизнес модели и двигатели на икономическия растеж.