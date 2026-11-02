Ци Джуцюен: КМГ ще продължава да разказва китайските истории на научните иновации

/Поглед.инфо/ Днес в град Тайан започна първото Световно състезание по катерене на планината Тайшан с роботи, което бе организирано от Китайската медийна група.

На церемонията по откриването на състезанието заместник-директорът на КМГ Ци Джуцюен заяви, че състезанието е не само практическо обучение и централизирана демонстрация на технология за изкуствен интелект, преминаваща от лабораторията към реални и сложни сценарии, но и важна платформа за насърчаване на отворени и съвместни иновации и улесняване на прилагането на технологиите. КМГ има желание да работи с цялото общество, да разказва историите на научните иновации на Китай и с повече тематични мероприятия с влиятелните марки да открива позитивното бъдеще на ерата с дигиталния интелект.

Близо 90 отбора от цял Китай участваха в състезанието.