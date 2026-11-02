Улични боеве в Париж и експлозия на гарата в Хамбург: Поколението Z започна демонтаж на евроатлантическия консенсус

/Поглед.инфо/ Масови безредици, грабежи и брутални улични сблъсъци с органите на реда разтърсиха ключови европейски държави в нощта срещу 1 ноември. Над половин милион души по данни на организаторите излязоха по улиците на Франция, докато в Германия протестната вълна обхвана над 30 града под ръководството на движението „Поколение Z управлява“. Дори традиционно стабилна Швейцария и нейният финансов център Цюрих преживяха нощ на барикади, палежи и употреба на водни оръдия. Инфлацията, цената на живота и растящите военни разходи поставят под въпрос вътрешнополитическата стабилност на целия Европейски съюз.

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Системният срив на легитимността: Когато полицейските спецчасти вече не са достатъчни

Цифрите от изминалата нощ не просто съобщават за улични размирици. Те фиксират административен и административно-полицейски провал. Мобилизирането на 70 000 служители по сигурността във Франция – включително специализираните моторизирани звена и антитерористичните екипи от типа на RAID и GIGN – показва, че държавният апарат в Париж отдавна не разчита на политически механизми за управление на общественото съгласие. Задействането на такъв оперативен ресурс за контрол върху вътрешни шествия е показател за преминаване към режим на перманентно извънредно положение.

Разминаването между официалните данни на френското Министерство на вътрешните работи (320 000 участници) и данните на синдикалните организатори (около 500 000) е стандартен тактически похват за информационно ограничаване на щетите. Но дори по-ниското число представлява критична маса. Когато 565 души биват задържани в рамките на няколко часа, а петима полицаи в Париж получават тежки изгаряния от самоделни запалителни смеси (коктейли "Молотов"), това вече не е епизодичен изблик на хулиганство. Това е систематично насилие, отразяващо пречупване на социалния договор.

Символичният акт в Бордо – унищожаването на макет с лика на френския държавен глава и разпръскването на фалшиви банкноти – има ясна историческа и институционална аналогия. Във френската политическа култура подобни перформативни действия никога не са случайни; те отразяват пълната скъсване на връзката между Елисейския дворец и данъкоплатците. Когато населението асоциира фигурата на президента директно с обезценяването на паричната единица и с прекомерния фискален натиск, полицията престава да бъде пазител на реда и се превръща в окупационна сила в собствените си градове.

Германският прецедент: Младежкият бунт срещу милитаризацията на бюджета

Твърдението на лидерката на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел за възможното пренасяне на френския уличен сценарий на германска територия бе потвърдено от събитията в около 30 града. Но тук генезисът на напрежението има съвсем различна структура. Организацията „Gen Z regelt“ („Поколение Z управлява“) издигна искания, които удрят директно в текущата геополитическа концепция на федералното правителство в Берлин.

Основните точки на германските протестиращи не бяха просто абстрактен антикапитализъм. Те бяха формулирани с точна адресация:

Ограничаване на цените на основните стоки и жилищните наеми;

Пренасочване на средства от отбранителния бюджет към образователния сектор;

Твърд отказ от възстановяването на задължителната наборна служба (Wehrpflicht);

Спиране на държавните оръжейни експорти за регионите на конфликт в Близкия изток.

Този списък от искания показва дълбок разрив между демографското бъдеще на Германия и вземащите решения в Берлин. Стремежът за превъоръжаване на Бундесвера чрез специални фондове от стотици милиарди евро се сблъсква с пряката съпротива на младежта, която отказва да поеме както финансовите задължения по тези заеми, така и персоналния риск от евентуална военна мобилизация.

Ескалацията във Франкфурт на Майн – финансовото сърце на Федералната република – с трошене на витрини и плячкосване, както и експлозията на железопътната гара в Хамбург, показва как мирният социален протест бива светкавично прихванат от радикални крила. Използването на маски за Хелоуин в Кьолн с цел заобикаляне на германския Закон за събранията (и по-специално забраната за закриване на лицето – Vermummungsverbot) принуди органите на реда да отменят планираните маршрути. Това е ясен знак за тактическо адаптиране на протестиращите спрямо стандартните полицейски протоколи.

Неутрална Швейцария: Финансовият излишък не гарантира имунна защита

Сблъсъците в Цюрих представляват може би най-интересния елемент от изминалата нощ. Според публикации в швейцарския печат (включително изданието 20 Minuten), няколко хиляди души са участвали в незаконни действия в най-големия финансов център на Конфедерацията.

Швейцария традиционно разчита на своя неутралитет и висока степен на децентрализация, за да тушира социалните конфликти. Появата на барикади, запалени автомобили и електрически скутери в Цюрих обаче доказва, че системното инфлационно напрежение и геополитическата поляризация в Европа не зачитат държавните граници. Протестните групи, издигащи лозунги срещу "военните действия в Газа" и "фашизма", използват идентична реторика с тази на анархистичните колективи във Франция и Германия.

Материалните щети, оценявани на десетки хиляди швейцарски франка, може и да изглеждат незначителни на фона на френските мащаби. Впечатляващ обаче е фактът, че швейцарската полиция бе принудена да използва химически средства за разпръскване (сълзотворен газ) и водни оръдия в градски зони с висока плътност на нощни клубове и търговски обекти. Това неизбежно засегна и граждани, неосъществяващи активна протестна дейност – детайл, който допълнително изостря дебата за пропорционалността на полицейската сила в Конфедерацията.