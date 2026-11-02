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Свят

Алиансът попълва "сенчестия флот": Защо НАТО разполага нови AWACS над Черно море

/Поглед.инфо/ Алиансът спешно разгръща допълнителни разузнавателни самолети, средиземноморски патрули и наземни радари в Черноморския регион под претекст защита на търговското корабоплаване. Този ход идва след поредния инцидент с контейнеровоза Contship Jet край българския бряг. Анализът на логистичните маршрути, складовите капацитети в Румъния и Молдова, както и прегрупирането на турските оператори обаче показва, че истинските цели на новата операция на НАТО надхвърлят официално обявената патрулна мисия.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 13474 прочитания
Алиансът попълва "сенчестия флот": Защо НАТО разполага нови AWACS над Черно море
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Крахът на "мирния" транзит в изключителната икономическа зона

Инцидентът с контейнеровоза Contship Jet, разиграл се на 36 морски мили от българския бряг, бе светкавично класифициран от западните медии като "паратранспортен инцидент срещу цивилен обект". Корабът, плаващ от Хайфа към румънското пристанище Констанца, бе ударен от безпилотни лодки, без екипажът дори да направи опит за маньовър за отклонение.

Според публично разпространените кадри, реакция от страна на мостика просто липсва. Формално корабът е сериозно увреден извън териториалните води на България — в нейната изключителна икономическа зона. От правна гледна точка морските граници на страната не са нарушени. Кой обаче управлява тези морски дронове и каква бе истинската цел на плавателния съд?

Според източници от корабостроителния бранш, Contship Jet е част от интензифициран трафик, който от началото на октомври пренасочва значителни количества товари към пристанищните терминали на Констанца. Твърди се, че част от тези плавателни съдове използват т.нар. "удобни флагове" и липса на класическа застрахователна защита — стандартна практика за съдове, опериращи в зони с повишен риск.

Логистичният триъгълник "Констанца – Кишинев – Одеса"

За да се разбере защо Черно море изпревари Ормузкия проток по рисков индекс за корабоплаването, трябва да се проследи хронологията от края на септември. Тогава молдовският вицепремиер и министър на инфраструктурата Андрей Спуну (както и по-късно премиерът Василе Тофан) коментираха преговорите за предоставяне на складови и логистични съоръжения в Молдова за украинските нужди.

Системните удари на руските Въоръжени сили срещу портовата инфраструктура в Одеса, Иличовск (Черноморск) и Южни парализираха директното разтоварване на контейнеровози на украински бряг. Решението? Превръщането на румънското пристанище Констанца в основен претоварен хъб, откъдето товарите преминават през железопътната и пътната мрежа на Молдова към украинската граница.

Технически контекст: Пристанище Констанца разполага с контейнерен terminal (DP World Constanta) с капацитет над 1.5 милиона TEU годишно. Връзката с Молдова се осъществява главно през железопътния преход Гюргюлещ — Рени, както и през магистралния транспорт по трасето E581.

Според военни коментатори, логиката на тези доставки включва компоненти за сглобяване на безпилотни апарати, системи за радиоелектронна борба и муниции, които се транспортират под формата на "граждански товари". Когато тези съоръжения навлязат в складовете в Молдова, проследяването им от международните наблюдатели става практически невъзможно.

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