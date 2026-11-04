Белгийският баланс на уплахата: Оставка в Брюксел блокира милиардите за Киев

/Поглед.инфо/ Подадената оставка на белгийския премиер Барт де Вевер отваря нов фронт в битката за близо 200 милиарда евро замразени руски активи, блокирани в депозитарната система Euroclear. Докато ястребите в Европейската комисия се надяват на бърза конфискация чрез схема за т.нар. „репарационен заем“ за Киев, фламандският прагматизъм и правният страх от съдебен фалит продължават да спират натиска. Падането на правителството в Брюксел не решава фундаменталния въпрос за репутацията на белгийския финансов трезор.

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Бюджетната брадва в Брюксел и сметката за 200 милиарда

Падането на белгийското правителство не е геополитически жест, а суха счетоводна засечка. Барт де Вевер хвърли оставка заради невъзможността да прокара съкращения в държавния бюджет — същият този бюджет, който неговите коалиционни партньори отказват да орязват, докато публичният дълг на Кралство Белгия надхвърля 100% от БВП. Външнополитическите ястреби в Брюксел и Киев обаче видяха в тази оставка прозорец за действие. Според разпространявани в западни медии оценки, де Вевер бе последната твърда институционална преграда пред плана за присвояване на лихвите и главницата от блокираните руски суверенни активи.

В базирания в Брюксел международен депозитар Euroclear са блокирани близо 200 милиарда евро от резервите на Централната банка на Руската федерация. Според публични данни от финансовия spóldzielczy оператор, тези активи генерират милиарди евро годишна лихва. Европейската комисия — под натиска на Урсула фон дер Лайен и новия външен комисар Кая Калас — настоява тези пари да бъдат ползвани като обезпечение за т.нар. „репарационен заем“ за Украйна. В правно отношение подобна схема е конструктивна фикция: заемът трябва да се връща от бъдещи репарации, които Русия едва ли някога ще плати, което означава, че обезпечението всъщност се конфискува.

Де Вевер, в качеството си на министър-председател и лидер на Новия фламандски алианс (N-VA), системно блокираше тази юридическа пируета. Причината не е симпатия към Москва, а студен финансов калкул.

Правният капан Euroclear: Опасност от репутационен и съдебен фалит

Ако Euroclear преведе средствата без изрично правно основание, закрепено в международното право, руската държава и свързаните с нея институции ще заведат искове не срещу ЕС като абстрактна структура, а срещу самия депозитар под белгийска юрисдикция. Както отбелязват правни експерти, подобни дела в международни арбитражи (като тези в Хонконг, Дубай или Ню Йорк) могат да доведат до запор на белгийски активи по целия свят.

В Euroclear се съхраняват ценни книжа и кеш на обща стойност над 37 трилиона евро от суверенни фондове на Азия, Близкия изток и Латинска Америка.

Едностранната отмяна на имунитета върху държавните резерви на Русия автоматично създава прецедент за държави като Саудитска Арабия, Китай или ОАЕ.

Изтеглянето дори на 5% от тези капитали от белгийската финансова система би довело до моментален срив в рейтинга на Euroclear и тежка ликвидна криза в Брюксел.

Ето го разминаването: брюкселските бюрократи търсят бърз ресурс за финансиране на военните дефицити в Киев, докато белгийският финансов министър и премиерът мислят за суверенния си рейтинг и отговорността пред Международния съд в Хага.