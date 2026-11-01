Защо изкуственият интелект все още не е уволнил писателите и художниците

/Поглед.инфо/ Шумът около това как алгоритмите изтриват от пазара художници, дизайнери и копирайтъри, постепенно се сблъсква с нещо много по-сурово: структурата на реалните разходи и липсата на точни емпирични данни. Противно на аптекарски изпипаната паника в медиите, зад която обикновено стоят маркетингови бюджети за милиарди, икономическият механизъм на творческите индустрии се оказва далеч по-инертен. Анализът на правния учен Памела Самюелсън и нейната група в списание Science показва, че пазарът не реагира на абстрактни страхове, а на конкретен тонаж от евтиен труд, юридически рискове и специфични пазарни ниши, където машинното производство бързо удря в тавана на собствените си технологични лимити.

Илюзията за бързото заместване

Всяко технологично пренареждане започва с масова интелектуална мъгла. Когато алгоритмите за генерация на текст и изображения влязоха в широка употреба, икономическата хипотеза изглеждаше елементарна: ако разходът за създаване на една илюстрация или един текстов блок падне близо до нулата, търсенето на човешки труд в тези сектори трябва да срине цените незабавно. Този модел обаче страда от фундаментален физически и пазарен проблем. Той приема, че крайният продукт на невронната мрежа и продуктът на човека са напълно заменяеми суровини, което в реалността на търговските взаимоотношения почти никога не е така.

Юристът Памела Самюелсън от Калифорнийския университет в Бъркли и нейният екип от изследователи публикуваха в списание Science материал, който директно удря върху тази опростена логика. Според документите и правните анализи, цитирани от екипа, хипотезата за така нареченото разводняване на пазара не взема предвид оперативните разходи по коригиране, одобрение и интеграция на алгоритмичния продукт. Един рекламен директор може да генерира хиляди вариации на картинка за минути, но процеса по отсяване, правна проверка за патентни конфликти и финално полиране изисква ресурс, който бързо изравнява сметката. Твърди се, че машините генерират изобилие, но изобилието само по себе си не означава автоматична продажба или пълна подмяна на човешкия фактор.

Историята на индустриалните преходи показва, че появата на евтина суровина рядко унищожава високото майсторство веднага; тя първо смазва средната класа от изпълнители, които произвеждат шаблонни решения. В издателския бизнес и стоковата фотография пробойните в теорията за пълното заместване вече личат. Издателствата са заляти от хиляди ръкописи, генерирани за броени часове, което превърна входящите им пощи в истинско архивно гробище. Вместо да спестят пари, компаниите сега харчат допълнителен човешки ресурс за филтриране на нискокачествения алгоритмичен шум.

Спецификата на отделните ниши

Пазарът на творчески труд не е монолитна структура, а сбор от коренно различни индустрии със свои собствени логистични и юридически правила. Стоковата илюстрация за евтин блог няма нищо общо с архитектурния визуален проект, при който всяко отклонение от физическите закони носи наказателна отговорност за конструкцията. По информация на изследователите от екипа на Самюелсън, опитите да се обобщи ефектът от изкуствения интелект върху всички творчески професии анблок води до грешни изводи.

При писането на рекламни текстове и рутинни корпоративни съобщения натискът е реален и физически осезаем. Там производствената верига е къса, а изискванията към дълбочината на текста са ниски. При подготовката на специализирани научни материали, правни анализи или художествена литература с висок интензитет на разказа обаче, машината се сблъсква с технологичния си лимит — тя произвежда статистика, а не контекст. Проучвателите настояват, че без дългосрочни емпирични данни от терен, проследяващи промените в доходите и трудовата заетост за периоди от няколко години, всяка пророческа позиция остава в сферата на публицистиката.

Разработчиците на големи езикови модели и графични системи обикновено показват демо версии в контролирана среда, спестявайки сметката за поддръжка. Когато тези системи се внедрят в реално предприятие, започва бавният процес на износване на оптимизма. Нужни са оператори, които да пишат промптове, редактори, които да изправят фактологичните грешки, и адвокати, които да гарантират, че моделът не е възпроизвел директно чужд патентован дизайн.