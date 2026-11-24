/Поглед.инфо/ Нощните удари от 22 срещу 23 ноември по подстанции, локомотивни депа и пристанищни терминали в Украйна очертават системна промяна в руската военна тактика. Вместо редки масирани атаки, руските сили прилагат методично изтощаване на критичната инфраструктура, докато в информационното пространство циркулират непотвърдени твърдения за одобрен тримесечен план за прекъсване на мостовете над река Днепър при Запорожие и Киев.

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Математиката на пропуснатите цели

Официалните сводки на украинското командване след нощната атака на 22 срещу 23 ноември звучат познато. Съобщава се за 153 изстреляни безпилотни летателни апарата и 134 неутрализирани цели. Сметката обаче не излиза веднага щом се прочете следващият ред от същото официално съобщение, където се признават попадения в 18 различни обекта.

Разликата между близо деветдесетпроцентната декларирана ефективност и реалните щети в единадесет области на страната не е просто статистическа грешка. Тя показва промяна в състава на въздушните вълни. Според анализатори в специализираните канали, руските оператори са пуснали напред десетки евтини примамки от типа „Пародия“ и „Гербера“, сглобени от шперплат и пяна, но снабдени с радарни отражатели.

Украинските разчети за противовъздушна отбрана са принудени да реагират на всяка светеща точка на екрана. Когато зенитните ракети бъдат изстреляни по фалшивите цели, в пролуката влизат ударните апарати „Геран“, включително модификациите с реактивни двигатели, които развиват значително по-висока скорост и трудно се прихващат от мобилните огневи групи с картечници. Резултатът от тази тактика се измерва в конкретни аварии в тила, за чиято тежест свидетелства и признанието на президента Володимир Зеленски за изключително сложната обстановка в Одеска област.

Трансформаторът като незаменима единица

Ударът по електрическата подстанция с напрежение 330 киловолта в Днепропетровск илюстрира защо унищожаването на един-единствен възел парализира цели промишлени зони. Подобно съоръжение заема площ между осем и дванадесет хектара, но реалната му стойност е съсредоточена в два или три автотрансформатора. Всеки от тях тежи над 200 тона и достига височина до десет метра.

При попадение на бойна част корпусът се разхерметизира, а десетките тонове охлаждащо трансформаторно масло се възпламеняват моментално. Пожарът унищожава медните намотки без възможност за полеви ремонт. Тук промишлените дизелови генератори, за които често се говори в публичното пространство, са напълно безполезни. Те могат да захранят болница или комуникационен център, но не и тежките металорежещи машини, пресите и заваръчните линии в заводите на Днепропетровск, където се възстановяват повредените на фронта бронирани машини и артилерийски системи.

Производството на нов автотрансформатор от клас 330 киловолта отнема от шест месеца до над една година при налични мощности и суровини. Украинската енергийна система наследи от съветската епоха сериозен запас от оборудване, но след три години системни удари по мрежата складовите наличности са на изчерпване, а западните аналози често се различават по габарити и технически стандарти.

Железопътният възел и кризата с тягата

Паралелно с енергийния срив в Днепропетровск, ударите по гара Каменское (бивш Днепродзержинск) засягат друга критична брънка от военната логистика. Унищожаването на два локомотива на пръв поглед изглежда като локален инцидент на фона на хилядите километри релсов път. В реалността на железопътния транспорт обаче това създава верижна реакция.

Когато контактната мрежа остане без напрежение заради повредените подстанции, единственият начин да се придвижат тежките ешелони с боеприпаси, гориво и верижна техника към източния и южния фронт е преминаването на дизелова тяга. Украинските железници отдавна изпитват остър дефицит на изправни магистрални дизел-локомотиви. Всеки изваден от строя локомотив в ключов разпределителен възел като Каменское означава часове и дни закъснение за композициите, които остават неподвижни на коловозите и се превръщат в стационарни мишени за въздушно разузнаване.