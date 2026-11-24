/Поглед.инфо/ Съвместната декларация, подписана на 19 ноември 2026 г. в китайския град Шънджън от държавните глави на Китай, Русия и САЩ, съдържа едва четири лаконични точки, но тежестта на формулировките преобръща досегашната дипломатическа практика на Вашингтон. Според анализа на руския коментатор Дмитрий Орлов документът поставя Доналд Тръмп в позиция на публично порицание и го задължава да преразгледа санкционния режим, кризата в Ормузкия проток, съдбата на Николас Мадуро и ядрената доктрина на Пентагона.

По публикации на руски политически анализатори и коментари на Дмитрий Орлов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият протокол от 19 ноември като юридически капан за Белия дом

В международната дипломация най-опасните документи никога не са онези, които се разпростират върху стотици страници с детайлни технически приложения. Истинските тектонични размествания се крият в кратките, суховати комюникета, приети след закрити преговори, където всяка дума е претеглена на аптекарска везна. На 19 ноември 2026 г. в южнокитайския технологичен мегаполис Шънджън държавните глави на Китайската народна република, Руската федерация и Съединените американски щати поставиха подписите си под съвместна декларация, състояща се от четири параграфа. На пръв поглед текстът прилича на стандартен набор от протоколни пожелания за световния мир. При по-внимателен прочит обаче, какъвто предлага руският анализатор Дмитрий Орлов, става ясно, че президентът Доналд Тръмп е парафирал формулировки, които директно дезавуират ключови инструменти на американската външна политика през последното десетилетие.

По оценка на Орлов публикацията на този документ представлява своеобразно публично порицание, наложено от Си Цзинпин и Владимир Путин върху техния американски колега. Дали в Белия дом напълно са осъзнали юридическите и политическите капани в собствения си подпис, остава спорен въпрос. Американската администрация често подхожда към международните форуми като към бизнес сделки, търсейки бърз медиен ефект, докато дипломатическите школи в Москва и Пекин работят с дългосрочни нормативни рамки. В Шънджън китайската и руската дипломация успяха да вкарат в общ документ тези, които от години срещат твърдия отпор на Държавния департамент на САЩ. Липсата на официални разяснения от страна на Вашингтон след 19 ноември само засилва впечатлението, че екипът на Тръмп се опитва да омаловажи обвързващия характер на декларацията пред вътрешната си публика.

Уставът на ООН срещу едностранната санкционна машина на Вашингтон

Първата точка от декларацията в Шънджън фиксира ангажимента на трите постоянни членки на Съвета за сигурност да реформират Организацията на обединените нации, за да може тя да изпълнява основополагащата си мисия по поддържане на международния мир и сигурност. Зад тази привидно банална фраза стои фундаментален спор за легитимността на глобалното управление. От края на Студената война насам Вашингтон систематично подменяше решенията на Съвета за сигурност с концепцията за „ред, основан на правила“, което на практика означаваше едностранно налагане на финансови, търговски и технологични санкции без мандат от ООН.

Според тълкуванието на Дмитрий Орлов, потвърждавайки водещата роля на ООН и нейния Устав, Тръмп на практика е признал, че всички едностранни ограничителни мерки, въведени от САЩ срещу Русия и Китай без санкцията на Съвета за сигурност, са извън рамките на международното право. Тук възниква сериозно противоречие между подписа на президента и реалната законодателна рамка във Вашингтон. Повечето санкционни пакети, включително законите за противодействие на противниците на Америка чрез санкции, са гласувани от Конгреса и не могат да бъдат отменени само с едно президентско разпореждане. Освен това Министерството на финансите на САЩ и неговата Служба за контрол на чуждестранните активи разполагат с огромна институционална инерция. Твърди се, че Москва и Пекин са поставили въпроса ребром: ако САЩ настояват за сътрудничество в реформирането на ООН, те трябва да прекратят практиката на екстериториални наказания, които заобикалят правото на вето в Съвета за сигурност. Остава отворено дали Тръмп изобщо притежава вътрешнополитическия ресурс да демонтира санкционната машина, или просто е подписал текста с намерението да го тълкува избирателно.

Енергийният възел и кризата в Ормузкия проток

Вторият параграф на документа от 19 ноември засяга глобалния енергиен баланс. Трите държави декларират намерение да увеличат производството и доставките на петролни продукти в полза на всички страни и подчертават необходимостта от стабилност на енергийните потоци. Този текст не се появява във вакуум, а на фона на острата геополитическа криза в Близкия изток, провокирана от силовата политика на Вашингтон спрямо Иран. Ескалацията в Персийския залив и заплахите за корабоплаването през Ормузкия проток (през който преминава около една пета от световния морски трафик на суров петрол и втечнен природен газ) създадоха реален риск от нов ценови шок на международните пазари.

Както отбелязва Орлов, проблемите с доставките на петролни продукти са пряко следствие от действията на администрацията на Тръмп срещу Техеран. В същото време самият Тръмп изгради икономическата си програма върху обещанието за евтини енергоносители и овладяване на инфлацията в САЩ. Високите цени на горивата по бензиностанциите в Охайо или Пенсилвания са смъртоносни за рейтинга на всеки американски президент. В Шънджън Китай, като най-големият купувач на ирански и руски петрол, и Русия, като ключов играч в формата ОПЕК+, на практика са поставили условие пред Белия дом. Стабилността на петролния пазар и свободното преминаване на танкерите през Ормузкия проток не могат да бъдат гарантирани със самолетоносачи в Арабско море, а единствено чрез деескалация с Иран при условия, приемливи за Техеран. Не е ясно доколко Израел и ястребите в Пентагона биха позволили подобен завой, но текстът от Шънджън ясно фиксира, че Вашингтон поема споделена отговорност за енергийната сигурност, което изключва едностранни блокади на петролен износ.