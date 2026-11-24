/Поглед.инфо/ Докато в Анталия близо двеста държави се провалиха в опита да договорят общ климатичен пакт и срокове за отказ от петрола, в китайския град Шънджън лидерите на САЩ, Китай и Русия подписаха декларация за увеличаване на добива и доставките на въглеводороди. Сблъсъкът между нормативната власт на Европейския съюз и суровинния прагматизъм на великите сили пренарежда правилата в световната енергетика, оставяйки Брюксел в изолация с неговите скъпи въглеродни регулации.

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Краят на брюкселския регулаторен монопол

За първи път от подписването на Протокола от Киото през 1997 г. насам Европейският съюз се оказа в пълна изолация при опита си да превърне вътрешните си екологични стандарти в задължителна световна норма. Провалът на климатичната конференция на ООН (COP31) в турския курорт Анталия и паралелното приемане на съвместната декларация от Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън на 19 ноември маркират институционален разрив. Според публикуваните текстове и оценките на дипломатически източници, опитът на Брюксел да прокара изрично задължение за поетапно премахване на изкопаемите горива в заключителния пакт от Анталия се е сблъскал с координираната съпротива на ключовите добивни и индустриални държави.

Този сблъсък не е случаен инцидент в протокола на Обединените нации. Той е пряк резултат от петнадесетгодишната стратегия на Европейската комисия да натовари собствената си промишленост с високи разходи за декарбонизация, разчитайки, че чрез търговски механизми ще принуди останалия свят да плати същата цена. В основата на този план стои Механизмът за въглеродна корекция на границите (CBAM), който на практика облага с мита вноса на стомана, цимент, торове, алуминий и електроенергия от държави без сходни на европейските схеми за търговия с емисии. Когато през април 2026 г. Съветът на ЕС официално обвърза зеления преход със стратегическата автономност и икономическия суверенитет на съюза, за търговските партньори в Азия и Америка стана ясно, че екологичната реторика служи като инструмент за протекционизъм.

Само че има един сериозен проблем в сметките на европейските технократи. За да работи така нареченият „Брюкселски ефект“, европейският пазар трябва да бъде незаменим за световните износители, а вътрешната индустрия на съюза да остава конкурентоспособна. Към края на 2026 г. нито едно от двете условия не е налице в степента отпреди десет години.

Анталия срещу Шънджън: институционалната подмяна

Докато в конферентните зали на Анталия делегациите на близо двеста държави спореха за запетаите в неприетия пакт, на хиляди километри на изток, в южнокитайския мегаполис Шънджън, тримата лидери с право на вето в Съвета за сигурност на ООН фиксираха съвсем различна реалност. В документа от 19 ноември Вашингтон, Пекин и Москва изрично записаха намерението си да увеличат производството и доставките на петролни продукти, определяйки стабилността на енергийните потоци като безусловен приоритет. Твърди се, че тази формулировка е била съгласувана предварително, за да неутрализира натиска от страна на западноевропейските делегации в Турция.

Подобно разминаване оголва фундаменталния дефект в архитектурата на климатичните конференции на ООН. По силата на международното право малка островна държава от Тихия океан, като Тувалу или Науру, разполага със същия формален глас при гласуване с консенсус, какъвто имат Китай или Съединените щати. В продължение на години Брюксел използваше Алианса на малките островни държави (AOSIS) като морален таран. Аргументът беше прост: покачването на световния океан застрашава физическото оцеляване на тези територии, следователно светът трябва да задържи затоплянето в рамките на 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива, независимо от икономическите щети за развиващите се икономики.

В Анталия тази дипломатическа конструкция се разпадна под тежестта на собствените си противоречия. Около 130 държави подкрепиха твърдия курс към отказ от въглеводородите, но в системата на ООН консенсусът означава, че несъгласието на Саудитска Арабия, Русия и група други износители блокира целия документ. Любопитен детайл, който рядко се коментира в западната преса, е поведението на самата Германия. Берлин също отхвърли компромисния вариант на заключителния текст в Анталия, но по обратни причини – германското правителство сметна проекта за твърде мек и недостатъчно обвързващ по отношение на отказа от изкопаеми горива. Така европейският максимализъм неволно помогна на опонентите си да погребат споразумението без излишни дипломатически маневри.

Сметките на Глобалния Юг и капанът на скъпия капитал

Истинският прелом в Турция обаче не дойде от петролните монархии в Персийския залив, а от позицията на Индия и африканските делегации. Представителите на Ню Делхи припомниха пред форума елементарен исторически факт: натрупаните в атмосферата парникови газове през последните две столетия са резултат от индустриализацията на Западна Европа и Северна Америка. Искането сега Индия, Нигерия или Индонезия да ограничат потреблението си на въглища и природен газ в името на общи квоти означава административно замразяване на тяхната бедност.

Тук се крие и финансовата уловка на зеления преход, за която предупреждават икономисти, следящи проектите в развиващия се свят. Дори когато цената на фотоволтаичните панели пада на световните борси, изграждането на слънчева или вятърна мощност изисква огромни първоначални капиталови разходи. В държави от Африка и Южна Азия цената на заемния капитал е висока, лихвените проценти са двуцифрени, а валутният риск прави дългосрочните инвестиции във възобновяеми източници нерентабилни без държавни субсидии, каквито тези бюджети нямат. При газовите или въглищните централи капиталовите разходи се разпределят по различен начин, а електроенергията се подава в мрежата денонощно, без нужда от скъпи батерийни паркове за балансиране.

Дали европейските банки са готови да финансират безвъзмездно енергийните мрежи на Африка? Опитът от предходните срещи, включително провалените обещания за стотици милиарди долари климатично финансиране от Баку и Дубай, показва, че парите остават на хартия, докато изискванията за съкращаване на емисиите са незабавни. Затова формулата на Глобалния Юг в Анталия се промени: екологичните мерки се приемат единствено ако не спират изграждането на базова индустрия, металургия и химическо производство.