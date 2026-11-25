Константин Бондаренко: Удар срещу Калининград означава война между Русия и НАТО

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой има интерес войната в Украйна да се пренесе в Балтийско и Средиземно море? В разговора ми с украинския политолог и историк Константин Бондаренко разкриваме опасните измерения на противопоставянето между Русия и НАТО, британските и американските интереси в Киев, заплахата над Калининград и политическото бъдеще на Зеленски. Защо украинското общество все по-трудно понася продължаването на войната? Може ли да се роди партия на мира в изгнание? Защо разрушаването на културните връзки между славянските народи се превръща в геополитическо оръжие?