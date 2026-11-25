/Поглед.инфо/ Руското външно министерство извика временно управляващия посолството на Естония в Москва заради затварянето на граничните пунктове, строителството на укрепени линии и обвинения в морски и въздушни провокации. Докато в руски коментарни публикации се отправят директни предупреждения за военен сблъсък и ядрен отговор, Талин и НАТО залагат на нова доктрина за предна отбрана. Къде свършва дипломатическият натиск и започва реалният риск от директен конфликт в Балтийския регион?

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Срещата на площад „Смоленская“ и административното запечатване на река Нарова

Дипломатическите отношения между Москва и Талин отдавна не се измерват с протоколни усмивки — още през януари 2023 г. двете държави понижиха нивото на представителство до временно управляващи посолствата (шарже д'афер), след като взаимно изгониха посланиците си. Поредното призоваване на естонския дипломат в сградата на руското външно министерство на площад „Смоленская“ обаче излиза извън рутинната размяна на протестни ноти. Според разпространените в руския печат информации и официални позиции на Москва, на Талин е връчен подробен списък с действия, които руската страна квалифицира като откровено враждебни и подкопаващи регионалната стабилност.

В центъра на сблъсъка стои съдбата на сухопътната граница с дължина 294 километра, която разделя двете държави по течението на река Нарова и през Чудското езеро. Мостът между естонския град Нарва и руския Ивангород — десетилетия наред основна артерия за стоки, туристи и семейства с роднини от двете страни — беше затворен за автомобилен трафик още през февруари 2024 г. Тогава Талин мотивира стъпката с реконструкция на руския контролно-пропускателен пункт и опасения от насочван миграционен натиск, подобен на този по финландската граница в края на 2023 г. В последвалите месеци опашките от пешеходци на студа пред граничните бариери се превърнаха в ежедневие, а политическите дебати в естонския парламент (Рийгикогу) за пълно затваряне на пунктовете в Нарва, Лухамаа и Койдула придобиха съвсем конкретни очертания.

В руските коментарни публикации се твърди, че намеренията за пълно запечатване на границата от 1 декември превръщат държавната бразда във фактическа фронтова линия. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи мерките на Талин като опит за издигане на нова „желязна завеса“ под предлог за несъществуваща заплаха от изток, а прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков напомни, че в историята стените рядко са носили полза на своите строители. От гледна точка на Талин обаче картината изглежда противоположно — естонските служби за сигурност (КаПо) и Министерството на вътрешните работи разглеждат трансграничния поток като пробит канал за разузнавателна дейност, контрабанда на стоки с двойна употреба и хибридни операции. Кой всъщност печели от прекъсването на последните човешки контакти между двата бряга на Нарова, след като търговският стокообмен и без това е свит до минимум заради санкционните пакети на Европейския съюз?

Непотвърдените обвинения: въздушни коридори за дронове и саботажи в тила

Далеч по-сериозна от административните бариери по митниците е тезата, лансирана в Москва, че Естония мълчаливо предоставя въздушното си пространство за преминаване на украински безпилотни летателни апарати към обекти в дълбочина на руската територия. В руския информационен поток подобни твърдения се появяват периодично след ударите с дронове по летището в Псков през август 2023 г. и по петролния терминал в Уст-Луга на брега на Финския залив в началото на 2024 г. Географията действително прави Псковска и Ленинградска област непосредствени съседи на Естония — разстоянието от естонската граница до Псков е едва около 30 километра, а до Уст-Луга е под 40 километра.

Въпреки географската близост, до момента няма публично представени и независимо потвърдени технически доказателства — радиолокационни записи, останки от апарати или сателитни данни — които недвусмислено да доказват излитане или транзитно преминаване на ударни безпилотници през суверенното въздушно пространство на страна членка на НАТО. В Талин категорично отхвърлят тези обвинения и на свой ред обвиняват руските сили за радиоелектронна борба в Калининград и Ленинградска област в умишлено заглушаване на GPS сигналите в Балтийския регион, което през пролетта на 2024 г. принуди авиокомпанията Finnair временно да спре полетите си до естонския град Тарту.

На този фон се наслагва и размяната на обвинения за диверсии и палежи. Москва определя като неоснователни твърденията на естонските власти за руска следа в опитите за палеж на обекти, свързани с военно-промишления сектор и инфраструктурата край Талин, както и в серията от вандалски актове срещу автомобили на естонски министри и журналисти, за които местната прокуратура повдигна обвинения на лица, вербувани през социалните мрежи. Същевременно руското външно министерство поставя в списъка с претенции и забраната за транзит на руско и беларуско зърно, както и съдебните процеси и депортациите на активисти, обвинени в дейност срещу сигурността на естонската държава. В тази взаимна спирала от обвинения границата между доказания факт и пропагандната конструкция се размива напълно, а всяка страна чете едни и същи събития през противоположен наказателен кодекс.