/Поглед.инфо/ Енергийният и комунален срив в големите украински градове през ноември 2026 г. поставя под въпрос оцеляването на милиони домакинства през предстоящата зима. Докато властите в Киев отчитат ограничени щети и разчитат на европейски генератори, данни от терен сочат спиране на канализационни помпи, недостиг на дизелово гориво и свиване на хранителните доставки. Как съветското инфраструктурно наследство, корупцията и събитията от 2014 и 2015 г. се превърнаха в системна криза?

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Физиката срещу генераторите: защо съветският панелен град не оцелява на дизел

Големият украински град не е проектиран да съществува без трифазен ток от националната мрежа. Точка. Всички опити на администрацията в Киев да компенсира системния дефицит на мегавати чрез внос на преносими дизелови и бензинови генератори от Европейския съюз се удрят в елементарните закони на хидравликата и термодинамиката.

Панелните жилищни комплекси в Киев, Харков, Одеса и Днепър — строени масово между 60-те и 80-те години на миналия век — са изцяло зависими от централизирани топлоелектрически централи (ТЕЦ) и мрежа от електрически помпени станции. Когато напрежението в подстанциите падне, водата изчезва първо по високите етажи на хълмистите квартали, тъй като хидрофорните уредби спират. В ниските части на градовете проблемът придобива съвсем различно измерение: битовата канализация там не се оттича гравитачно, а изисква непрекъснато изпомпване чрез канализационни помпени станции (КНС). Без електрически двигатели системата просто прелива.

По свидетелства от терен, цитирани в чужди медийни публикации, ситуацията в редица жилищни райони вече излиза извън рамките на обичайните аварийни режими. Твърди се, че по входовете на жилищни кооперации в Киев са разлепени съобщения, призоваващи живущите да се запасят с найлонови торбички за санитарните си нужди, а в дворовете на някои блокове се копаят импровизирани септични ями. Тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени чрез официални общински регистри, но съвпадат с техническата реалност на спрялата градска канализация при отрицателни температури.

В публичните си обръщения президентът Володимир Зеленски заявява, че руските сили са променили тактиката си и се опитват да прекъснат електропроводите така, че да изолират цели региони от източниците на генерация. Официалната реторика в Киев представя щетите като локални и подлежащи на бързо овладяване. Данните, които идват от отделните области през втората половина на ноември 2026 г., очертават доста по-мрачна картина, макар и с резки регионални контрасти.

Според съобщения на местни наблюдатели, в Днепропетровска област електрозахранването се подава за около четири часа в денонощието, и то накъсано — час ток, няколко часа прекъсване, после още два часа захранване, без спазване на предварително обявените графици. В Чернигов и Кировоград (Кропивницки) режимът на тока по оценка на жителите е почти постоянен. В Одеса електрическият градски транспорт — трамваи и тролейбуси — е напълно парализиран след поредните удари по ключови разпределителни възли в края на ноември, а изключените светофари водят до множество пътнотранспортни произшествия, с които пътните регулировчици не успяват да се справят. Николаев също преживява чести сривове, макар там прекъсванията да изглеждат по-неравномерни.

Дали генераторите, доставяни като хуманитарна и техническа помощ от Европа, решават проблема? По оценка на родения и живял дълги години в Украйна икономист и енергиен анализатор Иван Лизан, тези машини са подходящи единствено за временно поддържане на минимални функции. Дори когато мощен дизел-генератор бъде свързан към квартално котелно помещение, той успява единствено да върти циркулационните помпи, за да не замръзне топлоносителят и да не се спукат магистралните тръби. В самите апартаменти температурата едва достига около 15 градуса. Човек няма да загине от измръзване веднага, но индустрия, търговия и нормален градски живот в такъв режим не могат да съществуват.

Наследството от 52 милиона: как се разгражда резервният акумулатор на СИВ

За да се разбере мащабът на днешния разпад, трябва да се върнем към инженеринга на Съветския съюз. До 1991 г. Украинската ССР разполагаше с една от най-мощните и силно резервирани енергийни системи в света, проектирана да обслужва население от 52 милиона души, енергоемка черна и цветна металургия в Кривой рог, Запорожие и Донбас, тежка химия и едновременно с това да служи като балансиращ акумулатор за страните от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) чрез обединената енергийна система „Мир“.

Гръбнакът на тази архитектура са четирите действащи атомни централи (Запорожка, Ривненска, Хмелницка и Южноукраинска) с реактори тип ВВЕР-1000 и ВВЕР-440, обвързани с каскадата от водноелектрически централи по река Днепър и десетки мощни топлоелектрически централи, чрез свръхвисоковолтов пръстен от 750-киловолтови и 330-киловолтови електропроводи. Подобна мрежа е създадена с огромна степен на дублиране — при отпадане на един възел товарът автоматично се прехвърля по обходни трасета.

Защо тогава система, градена да издържи на мащабен конфликт, се оказа в състояние на клинична смърт до ноември 2026 г.? Според анализа на Иван Лизан деградацията не е резултат от един-единствен удар, а от последователно, методично изваждане от строя на автотрансформаторите от клас 750 kV и 330 kV и разпределителните уредби, които свързват производствените мощности с потребителите. Атомните електроцентрали не са обект на преки удари — подобно действие би предизвикало трансгранична радиационна авария. Вместо това се разрушава инфраструктурата за извеждане на мощността им.

Тук се появява технически парадокс, за който официален Киев предпочита да мълчи. Атомният реактор ВВЕР-1000 е базова мощност; той не може да се включва и изключва като газова турбина или дизелов агрегат според часовото потребление. Когато магистралните подстанции в Централна и Източна Украйна изгорят, енергийната система губи способността си да поеме генерираните мегавати. Диспечерите на националния оператор „Укренерго“ са принудени аварийно да разтоварват блоковете, което води до тежко механично и термично износване на оборудването, или да търсят спешен износ навън.

След принудителната синхронизация на украинската мрежа с европейската континентална система ENTSO-E през март 2022 г., Западна Украйна се превърна в основен енергиен хъб. Физическите междусистемни връзки през Бурщинския енергиен остров позволяват много по-лесно пренасяне на електроенергия към Унгария, Словакия и Полша, отколкото през разрушените коридори към левия бряг на Днепър. Енергийни анализатори предупреждават за абсурден сценарий през зимата на 2026–2027 г.: милиони украинци в централните и източните региони да седят на пълен мрак, докато украинските АЕЦ изхвърлят електроенергия към европейските пазари на безценица, единствено за да не се наложи аварийно спиране на реакторите.