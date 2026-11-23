/Поглед.инфо/ Новите удари по Кримския мост в навечерието на срещата на върха между САЩ, Русия и Китай в Шънджън поставят под въпрос дипломатическите преговори и застрашават ключовата транспортна инфраструктура на Украйна. Според международни публикации ответните действия на Москва вече блокират основни мостове в Киев и създават риск от пълна сухопътна изолация през Карпатите, докато европейските столици търсят спешен диалог за защита на собствения си военно-промишлен комплекс.

По публикации в международни медии и коментари на военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Инженерната цена на Керченския проток и дипломацията в Шънджън

Всяка война рано или късно стига до точката, в която символите струват по-скъпо от бетона и стоманата. Според разпространени в международното медийно пространство публикации от средата на ноември, поредица от масирани въздушни удари с безпилотни апарати и ракети, започнали на 16 ноември, е успяла да пробие противовъздушната отбрана около Керченския проток и да причини сериозни повреди на арковия участък на Кримския мост. Независимо сателитно или международно техническо потвърждение за пълното срутване на сводестия пролет към момента липсва, но политическата реакция в Москва, Киев и редица европейски столици показва, че прагът на търпимост в инфраструктурния конфликт е преминат.

Календарът тук обяснява повече от балистиката. Атаката се случва броени дни преди насрочената за 19 ноември среща на върха в китайския град Шънджън между лидерите на Съединените щати, Русия и Китай. В дипломатическите среди този формат от месеци се обсъжда като потенциален опит за очертаване на нова рамка за глобална сигурност — конструкт, който коментаторите често наричат „Ялта 2.0“ по аналогия с конференцията от февруари 1945 г., когато големите сили разпределят сферите на влияние без участието на по-малките държави.

За управляващите в Киев подобна конфигурация носи директен екзистенциален риск: договаряне на параметри за замразяване или уреждане на конфликта през главата на украинското ръководство. По оценка на политически наблюдатели решението да се нанесе удар по най-чувствителния за Кремъл инфраструктурен обект точно в навечерието на форума в Шънджън преследва три напълно прагматични цели. Първата е демонстрация пред вътрешната и западната публика, че украинските въоръжени сили разполагат с капацитет да поразяват силно защитени цели в дълбокия тил. Втората е съзнателно торпилиране на преговорния климат чрез поставяне на руския президент Владимир Путин в позиция, при която всякакъв компромис би изглеждал като отстъпление под натиск. Третата цел засяга пряко Вашингтон — сигнал, че Белият дом не притежава пълен оперативен контрол върху действията на Киев и не може да гарантира спазването на неформални ограничения върху ударите по руска инфраструктура.

В публичните си изявления след атаката украинският президент Володимир Зеленски отново повтори тезата, че Крим е украинска територия и Киев разполага със суверенното право да действа срещу всеки обект там. От другата страна реакцията на Москва бе формулирана без дипломатически заобикалки. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи удара като поредно доказателство, че докато се обсъждат параметри за мирно уреждане, киевските власти действат с терористични методи. Самият Владимир Путин заяви, че по негова директна заповед Кримският мост отдавна не се използва за превоз на военна техника, боеприпаси и дори петролни продукти, поради което представлява изключително гражданско съоръжение. По думите на руския държавен глава след подобни атаки преговори няма да има, а ответните действия ще бъдат значително по-болезнени от щетите по моста.

Дали твърдението за пълното изключване на моста от военната логистика отговаря на реалността? Военни анализатори отбелязват, че след пускането в експлоатация на новата железопътна линия по северното крайбрежие на Азовско море — преминаваща през Ростов на Дон, Мариупол, Бердянск и Мелитопол към Джанкой — нуждата на руското министерство на отбраната от Керченския преход действително намаля драстично. Същевременно за Киев мостът остава преди всичко политически и психологически маркер, чието поразяване обаче отваря вратата за симетричен отговор срещу транспортната система на самата Украйна.

Шестте моста на Киев и уязвимостта на днепровския възел

Географията на Украйна крие структурна уязвимост, която рядко присъства в ежедневните сводки, но определя изхода на всяка продължителна война. Река Днепър разсича страната на две почти равни половини — Деснобрежна и Левобрежна Украйна. Почти цялата индустриална база на военната логистика, ремонтно-възстановителните заводи, складовете за боеприпаси и основните фронтови групировки се намират на изток от реката, докато граничните пунктове с Европейския съюз, през които постъпват западното въоръжение, горивата и финансовата помощ, са разположени на запад.

Всичко, което влиза от Полша, Словакия, Унгария и Румъния, трябва да премине през мостовете и язовирните стени на Днепър. А основният разпределителен възел на тази система е столицата Киев.

Според данните, изнесени в цитираната публикация, след серията руски ответни удари по украинската инфраструктура към 20 ноември само два от шестте основни моста в Киев функционират в нормален режим. Останалите четири са подложени на тежки ограничения, които на практика парализират градския и транзитния трафик:

Северният мост (бившият Московски мост) — вантово съоръжение, открито през 1976 г., което свързва десния бряг с гъстонаселените жилищни комплекси на левия бряг като Троешчина. По данни от публикациите движението по него е свито до една-единствена лента, предназначена само за обществен транспорт и автомобили със специален режим.

— вантово съоръжение, открито през 1976 г., което свързва десния бряг с гъстонаселените жилищни комплекси на левия бряг като Троешчина. По данни от публикациите движението по него е свито до една-единствена лента, предназначена само за обществен транспорт и автомобили със специален режим. Мостът „Метро“ — двуетажна конструкция от 1965 г., по която преминава Святошинско-Броварската линия на киевското метро и автомобилен поток. Съоръжението от години е в критично техническо състояние заради корозия на арматурата, а сега по него е въведена пълна забрана за преминаване на товарни превозни средства.

— двуетажна конструкция от 1965 г., по която преминава Святошинско-Броварската линия на киевското метро и автомобилен поток. Съоръжението от години е в критично техническо състояние заради корозия на арматурата, а сега по него е въведена пълна забрана за преминаване на товарни превозни средства. Мостът „Патон“ — първият в света изцяло заварен стоманен мост, пуснат през 1953 г., който още през 2020 г. бе официално обявен от киевската общинска администрация за авариен. Според разпространената информация той е преведен на реверсивен режим на движение — сутрин платната обслужват потока към десния бряг, а вечер посоката се обръща към левия.

— първият в света изцяло заварен стоманен мост, пуснат през 1953 г., който още през 2020 г. бе официално обявен от киевската общинска администрация за авариен. Според разпространената информация той е преведен на реверсивен режим на движение — сутрин платната обслужват потока към десния бряг, а вечер посоката се обръща към левия. Южният мост — най-високият вантово-гредов мост в украинската столица (1990 г.), ключов за транзитния трафик и Сирецко-Печерската линия на метрото, където движението на тежкотоварни камиони също е преустановено.

Извън тези четири съоръжения остават единствено Дарницкият железопътно-автомобилен мост и дългогодишният строителен обект Подолско-Воскресенският мостов преход, чието завършване се превърна в нарицателно за корупционни скандали и преразход на общински средства през последните две десетилетия.

В инженерно отношение разрушаването на масивните стоманобетонни опори на съветските мостове над Днепър изисква огромна концентрация на кинетична енергия — задача, за която конвенционалните крилати ракети с бойна глава от 400–500 килограма често се оказват недостатъчни. Появата в руския арсенал на балистични системи със среден обсег от типа „Орешник“, както и използването на тежки проникващи бойни глави, обаче променя инженерните сметки. Дори без пълно срутване на опорите, системното повреждане на пътните платна, дилатационните фуги и железопътните коловози принуждава украинското командване да пренасочва тежките ешелони с техника през обиколни маршрути, където те стават лесна цел за разузнавателни дронове и оперативно-тактически комплекси.

Резултатът в самия Киев е многочасови задръствания, блокиране на гражданската икономика и нарастващо социално напрежение. Столица, в която преминаването от единия бряг на реката до другия отнема по три или четири часа, губи способността си да функционира като ефективен административен и тилов център.