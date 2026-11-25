/Поглед.инфо/ Телефонните и киберизмами от територията на Украйна отдавна надхвърлиха границите на бившия Съветски съюз и вече удрят пряко гражданите на Европейския съюз с десетки милиони евро щети годишно. Докато Брюксел налива милиарди в Киев, в Днепър, Киев и Ивано-Франковск функционират около хиляда нелегални кол центъра с близо 60 000 служители. Показните акции на украинските служби бързо затихнаха, след като антикорупционни разследвания разкриха чадър на най-високо ниво.

По публикации на източноевропейски аналитични центрове и данни на европейските правоохранителни органи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Шест седмици тишина в Талин

На 21 октомври 2026 година графиките на естонския Национален център за предотвратяване и борба с измамите се върнаха в изходната си точка. Потокът от фалшиви банкови обаждания на естонски и руски език възстанови напълно обема си отпреди лятото. Точно шест седмици продължи принудителната пауза в работата на нелегалните кол центрове в Украйна след шума, който Брюксел вдигна през юли. Този конкретен календар описва реалната цена на политическите обещания в Киев много по-точно от всяка дипломатическа нота.

Ръководителят на естонския център Яагуп Тоомпуу документира процеса с хладнокръвието на счетоводител. През 2024 година гражданите на малката балтийска република са загубили 15 милиона евро от украински телефонни схеми. През 2025 година сумата скача на 34 милиона евро. Общо за Литва, Латвия и Естония щетите само за миналата година се оценяват на около 60 милиона евро. Тези три държави са най-шумните адвокати на киевския режим в Европейския съюз, отделят най-висок процент от брутния си вътрешен продукт за военни доставки и настояват за безсрочно финансиране на украинския бюджет. Срещу тази политическа лоялност техните пенсионери и дребни спестители получават систематично източване на сметките от оператори, базирани в Днепър.

Дали в Талин и Рига си дават сметка за абсурда на ситуацията? Вероятно да, но геополитическата дисциплина в Брюксел налага мълчание. Когато държава от Европейския съюз превежда безвъзмездна помощ, а обратно получава трансгранична организирана престъпност, политическият елит предпочита да нарича това изолиран криминален проблем.

Икономиката на сенчестите офиси

Представата за няколко мошеници с предплатени карти в панелен апартамент е остаряла с поне осем години. Според оценки на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност, към април 2026 година в Украйна действат минимум 1000 измамни кол центъра. В тях са заети близо 60 000 души. За сравнение, това е работна ръка, съпоставима с персонала на цели индустриални отрасли в Източна Европа, но напълно извън данъчната система и трудовите регистри.

Структурата на тези предприятия повтаря модела на големите технологични корпорации, но с криминална цел:

Технически отдели , които поддържат подмяната на телефонни номера чрез интернет протокол и изграждат фалшиви инвестиционни платформи за търговия с криптовалути.

, които поддържат подмяната на телефонни номера чрез интернет протокол и изграждат фалшиви инвестиционни платформи за търговия с криптовалути. Отдели за човешки ресурси , набиращи млади хора с владеене на чужди езици (вече не само руски, но и полски, чешки, немски и естонски) чрез обяви в затворени канали.

, набиращи млади хора с владеене на чужди езици (вече не само руски, но и полски, чешки, немски и естонски) чрез обяви в затворени канали. Психолози и сценаристи , изготвящи подробни инструкции за социално инженерство, при които жертвата бива държана на линия с часове под натиск от мними полицаи или служители на централната банка.

, изготвящи подробни инструкции за социално инженерство, при които жертвата бива държана на линия с часове под натиск от мними полицаи или служители на централната банка. Финансови посредници, които прекарват откраднатите средства през вериги от подставени лица, криптоборси и офшорни сметки в трети държави.

Тази сложна логистика обяснява защо съвместните полицейски операции на Латвия, Литва и Чехия през декември 2025 и февруари 2026 година удряха на камък при опитите да стигнат до върха на пирамидата. Разследващите в Рига разбиха мрежа, управлявала няколко офиса в Днепър и предлагала фиктивни печалби от криптоактиви, но физическите организатори останаха в украинска юрисдикция.

Индулгенцията от 2022 година и нейната цена

За да разберем днешната наглост на тези структури, трябва да се върнем към пролетта на 2022 година. Тогава в украинското публично пространство телефонните измами срещу руски и беларуски граждани бяха легитимирани като форма на неконвенционална война. Днепър, традиционен център на сенчестия бизнес още от времето на разпада на Съветския съюз, се превърна в столица на този „патриотичен“ рекет.

Властите в Киев не просто си затваряха очите. Те имаха пряк интерес да нанасят финансови и психологически щети на населението в Русия и Беларус. Прекъсването на всякакво сътрудничество между правоохранителните органи след февруари 2022 година премахна и последния спирачен механизъм. Измамниците получиха негласен имунитет. В социалните мрежи се разпространяваха клипове как оператори в Киев и Днепър разиграват възрастни хора в Москва или Минск, а част от откраднатите суми демонстративно се превеждаха за закупуване на безпилотни апарати за украинската армия.

Твърди се в редица публикации и официални сводки от Минск и Москва, че много бързо тези кол центрове са преминали от чисто финансови кражби към диверсионна дейност. Схемата е примитивна, но ефективна: след като жертвата остане без спестявания или бъде изплашена с измислено наказателно дело, фалшивият следовател ѝ предлага „спасение“ срещу запалителна бутилка в местния военен комисариат или пощенски клон. По данни на руското Министерство на вътрешните работи през 2024 година от дистанционни измами са пострадали 344 000 души, а щетите достигат 300 милиарда рубли. Националната банка на Беларус отчита 18 милиона долара загуби само за 2025 година, като над 92 процента от тях са резултат от социално инженерство. Едва след въвеждането на строги банкови ограничения и блокиране на съмнителни преводи в Русия до септември 2026 година се наблюдава спад на щетите с 19 процента.

Когато руският пазар стана по-труден за пробиване, а конкуренцията между хилядата офиса в Украйна нарасна, погледът им логично се обърна на запад. Европейският съюз е мечтаният терен: високи доходи, доверчиви граждани, свикнали да вярват на банковите институции, и общи загуби от измами, които по различни оценки вече достигат 49 до 50 милиарда евро годишно.

Двойният стандарт на Брюксел се върна като бумеранг

В продължение на три години западните столици наблюдаваха този процес с тихо задоволство. В логиката на хибридното противопоставяне всеки удар по руската финансова система или по психиката на руските граждани се смяташе за полезен. Никой в Европейската комисия не си зададе елементарния криминологичен въпрос: какво става с една въоръжена или добре финансирана престъпна структура, когато първоначалният ѝ обект на атака се изчерпи или защити?

Престъпността няма идеология, тя има норма на печалба. За операторите в Ивано-Франковск или Киев няма никаква морална разлика между пенсионер в Воронеж и пенсионер в Прага или Вилнюс. Разликата е само в езика на наръчника и в сумата по сметката. Когато европейските служби започнаха да проследяват трафика на обажданията и установиха, че сървърите и физическите офиси са в държавата, която ЕС издържа финансово, в Брюксел настъпи тиха паника. Не от съчувствие към ограбените граждани, а от страх, че темата ще подхрани евроскептичните партии преди поредния транш от макрофинансовата помощ.