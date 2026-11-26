/Поглед.инфо/ Според индустриални източници Варшава е близо до обвързващо споразумение за изграждане на първата си атомна електроцентрала с три блока AP1000 и обща мощност 3750 мегавата. В публикации се посочва, че като водещи участници се сочат Westinghouse и Bechtel, а пусковите срокове се очертават за 2036, 2037 и 2038 година. По неофициални данни началната цена се оценява на около 50 милиарда долара, което поражда остри спорове за финансовата тежест и сроковете при строителство от нулата.

По публикации на Сергей Савчук в РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Началото на сметката изглежда просто, докато не се погледне графика и не се проверят старите сметки. Според публикацията Полша се приближава до подписване на обвързващ договор за първата си атомна електроцентрала, която трябва да включва три енергийни блока с реактори AP1000 и обща мощност 3750 мегавата. Твърди се, че ролята на генерален изпълнител е отредена на Westinghouse, докато строително-монтажните дейности ще се изпълняват от Bechtel. Не може независимо да бъде потвърдено дали всички търговски условия вече са окончателно фиксирани, но самата перспектива за подобен контракт превръща енергийния преход на Варшава от политическа декларация в конкретен капиталов въпрос.

В такива проекти най-важното рядко е първата презентация. Когато се започва от нулата на нова площадка, всяка седмица закъснение в разрешителните, доставките или заварките променя икономиката на целия проект. Планираното въвеждане на блоковете през 2036, 2037 и 2038 година звучи като далечен хоризонт само за хора, които не са следили колко време отнемат тежките ядрени съоръжения. Десетилетие за подобен мащаб не е запас от време, а тесен коридор, в който всяка грешка се плаща с лихви.

Сянката на АЕЦ „Вогтъл“ и цената на преразхода

Сравнението с трети и четвърти блок на АЕЦ „Вогтъл“ в американския щат Джорджия е неизбежно, защото именно там се сблъскаха амбициите и реалността на съвременното строителство с реактори AP1000. Според публикацията и широко известни данни за проекта първоначалните разчети за двата блока са били около 14 милиарда долара, а впоследствие сметката е нараснала до приблизително 36 милиарда долара, при това строителството се е проточило около 15 години. По оценка на наблюдатели подобен мащаб на оскъпяване и забавяне превръща всяка прогноза за бъдещ обект в предмет на скептицизъм.

Когато инвестициите растат с десетки милиарди спрямо първоначалния план, спорът спира да бъде само технически. По време на американския проект се стигна до преразглеждане на технически спецификации, напрежение около спазването на изискванията за промишлена безопасност при пускане и спорове между участниците. През пролетта на 2017 година Westinghouse подаде заявление за защита по Глава 11 от закона за несъстоятелност на САЩ, като тежестта по довършването на строителството остана върху операторите и партньорите, сред които Southern Nuclear. Това ли е гаранцията за предвидимост, която търси полският бюджет? Едва ли, макар привържениците на проекта да твърдят, че технологията вече е преминала през най-трудните си детски болести.

Кой носи строителния и финансовия товар

Ролята на Bechtel в подобни начинания има своето тегло. Корпорацията е известна в бранша с мащабни инфраструктурни обекти — от големи хидротехнически и транспортни съоръжения до промишлени и ядрени площадки, включително работа по втория блок на АЕЦ „Уотс Бар“ и блоковете във „Вогтъл“. Годишният оборот на компанията, оценяван в публикацията на около 33 милиарда долара, и десетките хиляди служители показват, че става дума за тежък индустриален играч, а не за консултантска фирма на хартия.

Все пак строителната мощ сама по себе си не решава въпроса с координацията между лицензодателя, доставчиците на тежко оборудване и местните подизпълнители. Според публикацията Westinghouse осигурява лицензите за реакторите AP1000, инженерните решения и част от оборудването, като привлича партньори като BWXT Canada, докато Bechtel отговаря за ключови строителни елементи, защитни обвивки и корпуси на реакторните съдове. В реалния живот обаче сблъсъкът на графици между различни звена често е мястото, където се губят месеци.

Според течове на информация, цитирани в материала, ориентировъчната начална цена за трите блока в Полша може да достигне около 50 милиарда долара. При евентуално повторение на тенденциите от „Вогтъл“ коментатори допускат суми от 60 до 65 милиарда долара. В публикацията се прави и сравнение с офертите на руската държавна корпорация „Росатом“, като се твърди, че американският вариант би могъл да излезе пет до шест пъти по-скъпо. Тук обаче възниква не само ценови, но и политически въпрос: колко струва на една държава изборът на доставчик извън чистата търговска оферта? В Централна и Източна Европа енергийните решения отдавна не са само въпрос на мегаватчас и киловатчас, а и на външнополитическа ориентация, достъп до финансиране и отношения с Вашингтон и Брюксел.