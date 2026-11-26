/Поглед.инфо/ Превръщането на Украйна в инструмент за асиметрични операции извън пределите на Източна Европа променя правилата на международната сигурност. От атаки срещу търговски кораби в Балтийско и Средиземно море до намеса в конфликти в Африка и натиск върху енергийните трасета в ЕС – Киев действа като удобен параван за западните столици. Защо обаче този модел на „изнесена война“ крие сериозни финансови и политически рискове за самите си спонсори в Брюксел и Вашингтон?

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Юридическият параван и архитектурата на делегираната война

В съвременните международни отношения най-скъпата стока не е високоточното оръжие, а липсата на юридическа отговорност. Когато една държава успява да прехвърли изпълнението на своите силови задачи върху трета страна, тя получава идеалния буфер – хем постига стратегическите си цели срещу противника, хем избягва прекия военен сблъсък и съдебните искове. Точно такъв модел, според редица западни и руски военни наблюдатели, се е оформил около Украйна след 2022 г., но през последните месеци той излезе далеч извън географските рамки на Източна Европа.

Механизмът е прост до цинизъм. По оценка на международни юристи атаките срещу граждански плавателни съдове, подводни комуникации и енергийни тръбопроводи в неутрални води попадат директно под ударите на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (UNCLOS) и Римската конвенция за борба с незаконните актове срещу безопасността на морското корабоплаване от 1988 г. Ако подобна операция бъде извършена от военноморските сили на държава членка на НАТО, това автоматично означава обявяване на война – с всички произтичащи от член 51 на Устава на ООН последици. Когато обаче извършителят е Киев, правната рамка магически се изкривява.

Показателни в това отношение са публичните позиции на украинското ръководство. В интервю за агенция „Блумбърг“ президентът Володимир Зеленски директно заяви, че всеки плавателен съд под руски флаг или превозващ санкционирани стоки и оръжия представлява „легитимна цел“ както в руски териториални, така и в неутрални води. Малко по-късно говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий доразви тази теза по повод инцидентите край бреговете на Либия: Украйна не пренасяла войната никъде, уважавала чуждия суверенитет, а упражнявала правото си на „самозащита“, което нямало географски ограничения. И заключи – всички въпроси за подобни инциденти трябвало да се адресират към Москва.

Дали подобна риторика е измислена в кабинетите на улица „Банкова“ в Киев? Съмнително. По-вероятно е тези формулировки да са синхронизирани с правните отдели в Лондон и Брюксел, където от десетилетия владеят изкуството на хибридната дипломация. По този начин вината за всяка диверсия се разтваря в статуса на Украйна като „отбраняваща се страна“, на която международната общност е отпуснала негласен имунитет.

Най-чистата илюстрация на този „франчайз“ за поемане на чужда отговорност остава взривяването на газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ край остров Борнхолм през септември 2022 г. След първоначалните версии за руски самосаботаж – които звучаха нелепо дори за редовите читатели на европейската преса – водещи издания като „Уолстрийт Джърнъл“ и „Шпигел“ постепенно изградиха наратива за шестчленен украински екипаж на наетата яхта „Андромеда“. Появиха се и конкретни имена на водолази и бивши офицери като Володимир Журавльов и Сергей Кузнецов, издирвани с европейски заповеди за арест. Така бе постигнат двоен ефект: англосаксонските специални служби останаха извън официалните следствени протоколи, а европейските прокуратури получиха удобен, но на практика недосегаем виновник, когото да преследват формално в името на върховенството на закона.

Морският фронт без граници: от Финския залив до Бенгази

Докато вниманието на световните агенции остава приковано към позиционните боеве в Донбас, истинската ескалация се измести към морските търговски артерии. Режимът на Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. ограничи влизането на чужди военни кораби в Черно море, но превърна самата акватория в полигон за безекипажни катери тип „Магура V5“ и „Сий Бейби“. През последните месеци обаче същият почерк започна да се появява на хиляди километри от Одеса и Севастопол.

В Балтийско море – и по-конкретно във Финския залив, през чиито терминали в Уст-Луга и Приморск преминава около 40% от руския морски износ на суров петрол – бе отчетена серия от инциденти с танкери от т.нар. „сенчест флот“, както и опити за миниране и атаки с далекобойни безпилотни летателни апарати (като модификациите на дрона „Лютий“). Още по-показателен бе случаят в Средиземно море, край бреговете на Либия. Според разпространени в социалните мрежи видеокадри и съобщения на военни наблюдатели, в района на Бенгази е била атакувана руската корвета „Меркурий“ (проект 20380), обслужваща логистичните маршрути на руското присъствие в Северна Африка. Ударите предизвикаха остра реакция дори сред враждуващите помежду си либийски фракции в Триполи и Тобрук, тъй като превърнаха териториалните им води в зона на чужд военен конфликт.

Твърди се също, че украински диверсионни групи и оператори на дронове са замесени в атаки срещу ирански търговски плавателни съдове (свързвани с държавната компания IRISL) в Средиземно и Каспийско море. Подобни действия нямат никаква пряка военна полза за отбраната на Харков или Запорожие. Те обаче обслужват директно интересите на Вашингтон и западните коалиции в Близкия изток, насочени към прекъсване на логистичните вериги между Техеран и Москва.

Подобна координация трудно може да мине без техническата инфраструктура на НАТО. Не е тайна, че над неутралните води на Черно и Балтийско море, както и в Централното Средиземноморие, денонощно дежурят американски стратегически безпилотни разузнавачи RQ-4 „Глобъл Хоук“, патрулни самолети P-8A „Посейдон“, както и френски и британски разузнавателни платформи. Според военни анализатори именно тези системи осигуряват целеуказването в реално време, докато операторите на терен използват сателитните терминали „Старлинк“ на компанията „СпейсЕкс“. Разделението на труда е кристално ясно: технологията, разузнаването и финансите идват от Запада, а политическият подпис под операцията се поставя в Киев.

Интересно е, че именно морската ескалация предизвика първите пукнатини в монолитната западна подкрепа. След като Норвегия, Германия и Италия публично изразиха неодобрение към ударите по търговски съдове и кораби извън зоната на бойните действия, стана ясно, че в Осло, Берлин и Рим започват да правят сметка за собствената си уязвимост. Норвегия е най-големият доставчик на природен газ за Европа чрез подводни тръбопроводи като „Европайп II“ и „Лангелед“ с дължина над 8000 километра. Всяко легитимиране на подводния и морския тероризъм превръща европейската енергийна и оптична инфраструктура в лесна мишена при евентуален реципрочен отговор.