/Поглед.инфо/ През 2017 г. в Пекин Стивън Хокинг очерта хоризонт от около петстотин до шестстотин години, в който човечеството трябва да започне реално да напуска Земята, ако иска да избегне цивилизационен срив. Зад тази звучна формула обаче стои съвсем прозаичен сблъсък между нарастващо потребление на ресурси, климатични промени, технологични рискове и суровите ограничения на междупланетното придвижване.

Когато публиката чуе прогноза за краен срок от няколко века, вниманието веднага се насочва към апокалиптични картини, но в архивите на науката и икономиката по-неудобният въпрос винаги е бил материалният. През ноември 2017 г. на срещата на върха Tencent WE в Пекин Хокинг говори чрез гласов синтезатор за натиска на растящото население, изчерпването на ресурсите, промените в климата, неконтролируемия изкуствен интелект, ядрените оръжия и космическите заплахи. Според демографските оценки на ООН, често цитирани в подобни дискусии, населението на планетата се насочва към около единадесет милиарда души до 2100 г., а потреблението на биологични и материални ресурси отдавна изпреварва темпа на естествено възстановяване. Това изглежда логично, но има един физически и материален проблем: прогнозата за „около 500–600 години“ не е строго изчислен закон на физиката, а риторичен ориентир, който обединява разнородни рискове с напълно различна скорост на действие.

Къде свършва Земята и започва сметката за ресурсите

В текстовете и изказванията, посветени на предупрежденията на Хокинг, натискът върху екосистемите, недостигът на прясна вода и храна, енергийните ограничения и евентуалните военни конфликти за оскъдни блага се подреждат в една обща верига. Според тези твърдения, ако настоящият модел на потребление не се промени, към 2600 г. натоварването върху планетата може да стане критично. В същата плоскост се поставя и климатичният фактор: при липса на рязко намаляване на емисиите на въглероден диоксид се посочва възможност за повишение на средната температура с няколко градуса до средата на третото хилядолетие, топене на ледници, покачване на морското равнище, зачестяване на суши и урагани и влошаване на условията за живот в горещите пояси. Сравнението с Венера, където гъстата атмосфера и парниковият ефект поддържат екстремни температури на повърхността, често служи като предупреждение за необратими прагове, макар че физическата и геоложката история на двете планети е коренно различна.

Тук обаче възниква сериозна пробойна в теорията на лесните обобщения. Климатичните модели, ресурсните баланси и геополитическите кризи не се развиват по единен часовник, нито пък действат независимо от технологичните промени. Критиците на песимистичните срокове посочват, че развитието на слънчевата енергетика, усилията за овладяване на термоядрения синтез или технологиите за улавяне на въглерод могат да променят траекторията на емисиите и енергийния баланс. Но дори и да приемем най-мрачния сценарий за земната среда, остава открит въпросът как точно преминаването към „мултипланетен вид“ решава земния проблем. Да изнесеш милиарди хора или дори малка част от критичната инфраструктура извън гравитационния кладенец на Земята изисква колосален тонаж, енергия, радиационна защита и затворени системи за жизнеподдържане, които в реален мащаб все още не съществуват. Подобни дилеми се сблъскват с онова, което в анализите за дългосрочното планиране често се превръща в интелектуална мъгла — смесване на реални инженерни трудности с красиви метафори за „застрахователна полица“ на човечеството.