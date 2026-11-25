/Поглед.инфо/ Китай призова международната общност да бъде бдителна срещу възраждането на нацизма, колониализма и неомилитаризма, като подчерта необходимостта от защита на следвоенния международен ред, мир и сигурност.

Призивът отправи заместник-постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей по време на откриването на фотоизложба, организирана от руското постоянно представителство в ООН по повод 80-годишнината от Нюрнбергския процес.

Той припомни, че Международният военен трибунал от Нюрнберг е поставил началото на историческата практика за търсене на отговорност за тежки международни престъпления чрез международни съдебни процедури. Тази година се навършват и 80 години от началото на Токийския процес.

Сун Лей призова държавите да съхраняват духа на двата съдебни процеса и да се придържат към целите и принципите на Устава на ООН, за да защитят заедно установения след Втората световна война международен ред, мира и сигурността.