Спуснатите кабели и мощните лебедки изглеждат като логичен отговор само докато не се погледне състоянието на самия обект. Корпусът не е цял съд, а две отделни части, разположени на около шестстотин метра една от друга на морското дъно, заобиколени от разпилени отломки, интериор и лични вещи. Кърмата е силно деформирана при удара в дъното, но дори относително по-запазеният нос отдавна не е монолитна стоманена структура, способна да понесе точково теглене. Това изглежда логично, но има един физически проблем: стоманата, изграждала корпуса и шпангоутите, е подложена на непрекъсната деградация повече от столетие, а вътрешните палуби пропадат. Ако повдигаща сила се приложи в отделни точки без пълно долно подпиране, металът просто ще се скъса под собствената си тежест. В подобни морски операции често се налага изграждане на сложна носеща рамка на дъното с дистанционно управляеми апарати, което превръща задачата в изключително тежка логистична операция при екстремно водно налягане.
На дъното процесите не са замръзнали, а текат бавно и безмилостно, превръщайки кораба в своеобразна биологична и химическа среда. Там се развиват микробни съобщества, които участват в образуването на характерните ръждясали образувания, известни като рустикули, висящи като крехки червеникави висулки по метала. Тези образувания се ронят лесно при най-малко механично въздействие, а под тях металът в редица участъци е превърнат в рохкава маса от корозионни продукти. Подобни наблюдения се правят при системни експедиции и подводни огледи през последните десетилетия, включително чрез камери и триизмерно сканиране, при които се отчита изчезването на елементи и рушенето на вътрешни пространства като капитанската каюта. Тук се сблъскваме с чисто архивно гробище от ръжда и тиня, където външният силует лъже, че конструкцията все още държи. По-ранни анализи върху дълбоководната корозия на потънали съдове показват колко измамна може да бъде визуалната цялост на стар метал под вода.