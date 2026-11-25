/Поглед.инфо/ Идеята да се извади потъналият лайнер от дъното звучи като инженерна смелост, но на практика опира до твърда физика, корозия и липса на носеща здравина. Дори без да се броят парите, повдигането на прогнила стомана от почти четири километра дълбочина крие реална опасност конструкцията да се разпадне още при отлепването от тинята. Налягането, бактериите и разломяването на корпуса на две части правят задачата далеч по-сложна от обикновено изтегляне с въжета. Освен това мястото не е просто купчина метал, а международно признат морски паметник с действащи правни ограничения. Реалният въпрос не е дали може да се закачи въже, а дали изобщо ще остане нещо цяло до повърхността.

Спуснатите кабели и мощните лебедки изглеждат като логичен отговор само докато не се погледне състоянието на самия обект. Корпусът не е цял съд, а две отделни части, разположени на около шестстотин метра една от друга на морското дъно, заобиколени от разпилени отломки, интериор и лични вещи. Кърмата е силно деформирана при удара в дъното, но дори относително по-запазеният нос отдавна не е монолитна стоманена структура, способна да понесе точково теглене. Това изглежда логично, но има един физически проблем: стоманата, изграждала корпуса и шпангоутите, е подложена на непрекъсната деградация повече от столетие, а вътрешните палуби пропадат. Ако повдигаща сила се приложи в отделни точки без пълно долно подпиране, металът просто ще се скъса под собствената си тежест. В подобни морски операции често се налага изграждане на сложна носеща рамка на дъното с дистанционно управляеми апарати, което превръща задачата в изключително тежка логистична операция при екстремно водно налягане.

На дъното процесите не са замръзнали, а текат бавно и безмилостно, превръщайки кораба в своеобразна биологична и химическа среда. Там се развиват микробни съобщества, които участват в образуването на характерните ръждясали образувания, известни като рустикули, висящи като крехки червеникави висулки по метала. Тези образувания се ронят лесно при най-малко механично въздействие, а под тях металът в редица участъци е превърнат в рохкава маса от корозионни продукти. Подобни наблюдения се правят при системни експедиции и подводни огледи през последните десетилетия, включително чрез камери и триизмерно сканиране, при които се отчита изчезването на елементи и рушенето на вътрешни пространства като капитанската каюта. Тук се сблъскваме с чисто архивно гробище от ръжда и тиня, където външният силует лъже, че конструкцията все още държи. По-ранни анализи върху дълбоководната корозия на потънали съдове показват колко измамна може да бъде визуалната цялост на стар метал под вода.