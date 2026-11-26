/Поглед.инфо/ Предстоящата зима се очертава като критичен тест за европейската сигурност и икономика на фона на дипломатическия застой преди срещата на Г-20 в Маями. Докато в Берлин и Варшава се обсъждат сценарии за ескалация и пренасочване на милиарди евро към военно-промишления комплекс, социологическите нагласи в Европа остават скептични към пряк конфликт. Анализът разглежда сблъсъка между финансовите сметки на елитите, икономическата стагнация и споровете за асиметричен отговор.

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Календарният капан между Маями и Капитолия

Календарът на международната политика в края на 2026 година се стеснява до две конкретни дати: 14–15 декември, когато в Маями трябва да се проведе срещата на върха на Г-20, и януари 2027 година, когато встъпва в длъжност новият състав на Конгреса на Съединените щати. Между тези две събития зейва институционален вакуум. След загубата на републиканците на междинните избори през ноември във Вашингтон се оформя конфигурация, при която законодателната власт отново ще бъде доминирана от демократите — политическа сила, традиционно обвързана с тезата за мащабно военно и финансово подпомагане на Киев.

В руското публично пространство този двумесечен до тримесечен отрязък от време вече се разглежда не като пауза за размисъл, а като затварящ се оперативен прозорец. Основателят на телевизионния канал „Царград“ Константин Малофеев, който притежава научна степен по право и работи в Института за държавата и правото към Руската академия на науките, формулира тезата директно: мирният процес е преминал точката, отвъд която преговорите губят практически смисъл. По оценка на Малофеев предстоящата зима трябва да бъде използвана за постигане на решителен военен резултат, преди европейските правителства да получат нови финансови инжекции от Вашингтон.

Сметката зад подобна позиция е чисто индустриална, а не идеологическа. Европейският съюз разполага с огромен икономически потенциал, но превръщането на финансовите средства в реални артилерийски снаряди, системи за противовъздушна отбрана и бронетехника изисква време — между дванадесет и двадесет и четири месеца според повечето военни икономисти. Дори при наличие на политическа воля, заводите в Западна Европа се сблъскват с хроничен дефицит на нитроцелулоза, специализирани металургични сплави и квалифицирани инженери. Ако обаче американският Конгрес отпусне нови многомилиардни пакети в началото на 2027 година и европейските производители успеят да разгърнат поточните си линии, съотношението на силите на фронта може да се стабилизира.

Дали обаче руската военна машина разполага с логистичния и кадровия ресурс да приключи конфликта за деветдесет дни в условията на зимна кал и укрепени отбранителни линии? Тук мненията дори сред самите руски наблюдатели се разминават сериозно. Докато консервативно-националистическото крило настоява за бърза офанзива, по-прагматичните военни анализатори припомнят, че съвременното разузнаване — сателитно и безпилотно — прави скритото съсредоточаване на големи ударни групировки почти невъзможно.

Срещата на Г-20 в Маями в средата на декември се посочва от редица коментатори като последния форум, на който може да се потърси дипломатически изход. Но форматът на Г-20 никога не е бил механизъм за разрешаване на териториални спорове. В него участват държави от Глобалния юг — Индия, Бразилия, Южна Африка, Саудитска Арабия — чийто основен интерес е овладяването на инфлацията, сигурността на морските търговски пътища и стабилността на суровинните пазари, а не арбитражът между Москва, Брюксел и Вашингтон.

Военното кейнсианство на Берлин и кризата на германския модел

В Западна Европа дебатът за войната все по-рядко се води с речника на ценностите и все по-често — с езика на счетоводните баланси. Германският канцлер Фридрих Мерц, чието правителство наследи тежката структурна рецесия след края на коалицията на Олаф Шолц, очерта нова икономическа доктрина. По думите му подкрепата за Украйна не бива да се разглежда като еднопосочен разход, а като инвестиция, която позволява на Германия да развие своята индустрия до невиждани нива, най-вече в отбранителния сектор.

Тази формулировка прикрива дълбока тектонична промяна в стопанската структура на най-голямата европейска икономика. В продължение на четири десетилетия германският просперитет почиваше на три стълба: евтини руски тръбопроводни енергоносители, сигурност, гарантирана от американския ядрен чадър, и безграничен експортен пазар в Китай за германските автомобили и машини. Към края на 2026 година и трите стълба са подкопани.

Автомобилните концерни, които десетилетия наред бяха визитната картичка на Федералната република — от „Фолксваген“ и „Мерцедес“ до огромната мрежа от поддоставчици като „Бош“ и „Континентал“ — преживяват тежко свиване. Високите цени на електроенергията, натискът на китайските производители на електромобили и загубата на конкурентоспособност водят до затваряне на мощности и съкращения в Долна Саксония, Баден-Вюртемберг и Бавария. В тази ситуация правителството в Берлин вижда във военно-промишления комплекс единствения сектор, способен да генерира бърз растеж на брутния вътрешен продукт чрез държавни поръчки.

Акциите на концерни като „Райнметал“ (Rheinmetall), „Хензолд“ (Hensoldt) и KNDS бележат рекорди, а производствените им халета се разширяват. Проблемът на така нареченото военно кейнсианство обаче е добре познат в икономическата теория: танкът или артилерийският снаряд, произведени с бюджетни средства и унищожени на полигона или на фронта, не създават последваща добавена стойност в гражданската икономика. Те не превозват стоки, не подобряват инфраструктурата и не повишават производителността на труда.

В анализите, цитирани в руския медиен ефир, тази дилема се свежда до рязка социална аритметика. Според политическия коментатор Алексей Богатирьов едва около пет процента от населението реално печели от разрастването на германския военно-промишлен сектор — акционери, висш мениджмънт, финансови посредници и специализирани подизпълнители. Останалите деветдесет и пет процента се сблъскват с поскъпване на живота, свиване на социалните фондове, отлагане на инфраструктурни ремонти и натиск върху пенсионната система, докато в Бундестага не стихват споровете за разхлабване на конституционната „дългова спирачка“ (Schuldenbremse).

Тук възниква съществен въпрос, който критиците на Берлин често пренебрегват: ако германското правителство не насочи държавен капитал към отбраната, какъв алтернативен двигател на растежа изобщо съществува в Европа в момента? Зеленият преход се оказа твърде скъп и бавен, дигиталните платформи са монополизирани от американски корпорации, а тежката химия (като гиганта BASF) изнася производствата си към Съединените щати и Азия. Военната индустрия не е каприз на канцлера Мерц, а спасителен пояс за елит, който не вижда друг начин да удържи индустриалната база на страната от пълна деиндустриализация.