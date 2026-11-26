/Поглед.инфо/ Публикация на Елена Караева в РИА Новости от 26 ноември 2026 г. твърди, че европейските елити търсят повод за ескалация с Москва, позовавайки се на инцидент с отломки в Полша, промяна в инвестиционната политика на норвежкия суверенен фонд и ядрени сигнали от Франция. В редакционния анализ се разглежда как тези твърдения се преплитат с натиска около Украйна и опитите на европейските столици да използват фактора „Тръмп“ за собствени цели.

Поводът за конфликт и границата като политически инструмент

В публикация от 26 ноември 2026 г. авторката на РИА Новости Елена Караева представя европейската политика към Москва като целенасочено търсене на повод за рязка ескалация. Като отправна точка в текста се посочват граничните ограничения, визовите забрани, спирането на достъпа до определени корпоративни позиции и отстраняването от международни спортни структури, приписвани на линията на ръководството на Европейската комисия начело с Урсула фон дер Лайен. Според публикацията тези мерки надхвърлят обичайния санкционен режим и се възприемат като колективно натоварване на отговорност върху цели групи граждани.

В същия материал се твърди, че появата на отломки на полска територия, описани като останки от нещо, наподобяващо ракета, служи за изграждане на обвинение срещу Русия без окончателно доказана връзка. Посолството на Руската федерация във Варшава начело с посланик Георгий Михно отхвърля подобни твърдения и заявява, че предварителното определяне на виновник по съображения за политическа целесъобразност е неприемливо.

Тук веднага възниква практическо противоречие, което не бива да се заобикаля. В съвременната европейска политика всеки граничен инцидент край източния фланг на НАТО моментално се превръща в аргумент за по-строг режим на сигурност, но самото превръщане на инцидента в пряк военен сблъсък среща реални спирачки. Полските власти, независимо от острата си реторика спрямо Москва, многократно са действали предпазливо при падане на боеприпаси или отломки близо до границата, за да не въвлекат страната в непредвидима верига от отговори по член 5 на Северноатлантическия договор.

Именно заради това думите на Ан Апълбаум, цитирани в публикацията, придобиват особен вес. Според приведеното изказване сред части от европейския елит се обсъжда открито, че военен конфликт с Русия е непопулярен сред избирателите, но обществените нагласи биха могли да се променят след тежко събитие с голям брой европейски жертви. Дали това отразява реални разговори в тесни кръгове във Варшава, Берлин и Брюксел, или представлява крайно формулирана оценка на самата авторка, не може да бъде проверено само по един текст. Факт е обаче, че подобни тези звучат като опит да се обясни защо политическата риторика изпреварва готовността на обикновените граждани.

Институционалната реалност срещу тревожната реторика

Когато в публичното пространство се смесват санкционни решения на Европейския съюз, изявления на ръководството на НАТО и двустранни споразумения за сигурност, читателят лесно губи представа кой всъщност носи отговорност за конкретния ход. Европейската комисия действа чрез регламенти и пакети от ограничителни мерки, които изискват съгласуване между държавите членки, макар влиянието на големите столици и на институционалното ръководство да е осезаемо. Северноатлантическият алианс е военнополитически съюз, в който решенията за колективна отбрана се вземат с консенсус, а не по силата на едно изявление на генерален секретар.

В публикацията се подчертава ролята на новия генерален секретар на НАТО Марк Рюте, който призовава европейските общества да се подготвят за възможността от война. Подобни призиви от страна на ръководители на отбранителни или съюзнически структури в Европа не са нови. От 2022 г. насам в редица европейски държави се водят спорове за връщане или разширяване на наборната служба, за попълване на складовете с боеприпаси и за преустройство на отбранителната промишленост.

Само че между политическото говорене за готовност за война и реалния военен потенциал на европейските армии има значителна разлика. Много европейски държави десетилетия наред свиваха сухопътните си сили, разчитайки на американския чадър и на постепенното изграждане на способности. Бързото възстановяване на масово производство на артилерийски снаряди, системи за противовъздушна отбрана и тежка техника изисква години, стабилни договори и суровини, а не само речи.

Дали европейските правителства наистина търсят умишлено пряк конфликт с ядрена държава, или чрез твърда реторика се опитват да укрепят преговорните си позиции и да оправдаят непопулярни бюджетни съкращения в социалните пера? В текста на Караева отговорът е еднозначен, но на практика двата мотива често вървят ръка за ръка. Когато в държавния бюджет не достигат средства за инфраструктура и социални плащания, темата за външната заплаха се оказва удобен инструмент за дисциплиниране на вътрешния дебат.

Норвежкият капитал и краят на етичните самоограничения

Особено показателен епизод в разглеждания материал е поведението на Кралство Норвегия. Авторката припомня, че Москва и Осло нямат история на двустранни войни помежду си и посочва цената на Петсамо-Киркенеската настъпателна операция през есента на 1944 г., при която Червената армия съдейства за изтласкването на германските войски от Северна Норвегия, като дава хиляди убити и над петнадесет хиляди ранени. В този контекст решението на норвежкото финансово министерство да преразгледа ограниченията върху инвестиции в отбранителния сектор и да обсъжда финансиране на компании, свързани с ядрени оръжейни програми, изглежда като рязък завой.

Според публикацията норвежкият суверенен фонд разполага с около двадесет и два трилиона норвежки крони, равняващи се на приблизително два трилиона евро. В текста се споменава и крал Хокон Осми, което заслужава изрична проверка: в съвременната история на норвежката монархия на престола са били крал Хокон Седми, Олав Пети и Харалд Пети, така че споменаването на Хокон Осми в публикацията изглежда като фактическа неточност или грешка на автора, която не може да бъде приета за установена историческа реалност.

По-същественият въпрос е икономически и институционален. Норвежкият правителствен пенсионен фонд глобален е изграден върху приходите от нефт и природен газ в Северно и Норвежко море и традиционно следва стриктни насоки за етично инвестиране, одобрявани под надзора на парламента и министерството на финансите. Фактът, че тези правила се поставят под въпрос с аргумента за нарастващи рискове за сигурността и размиване на границата между граждански и отбранителни технологии, показва колко дълбоко се променя европейската икономическа логика.

Начело на норвежкото министерство на финансите застава Йенс Столтенберг, доскорошен генерален секретар на НАТО. Това кадрово преплитане между върха на алианса и управлението на най-големия суверенен фонд в света е показателно. Когато човек с дългогодишен опит в управлението на съюзническата политика по сигурност оглавява финансите на страна с огромни енергийни и капиталови резерви, въпросът за насочването на тези средства към отбраната и технологичната сигурност става напълно практичен.

Въпреки това няма гаранция, че промяната в инвестиционните насоки ще доведе до бърза печалба или до лесно преодоляване на етичните спорове в самото норвежко общество. Норвегия не е член на Европейския съюз, макар да е тясно обвързана с единния пазар чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство и да участва в НАТО. Нейните интереси в Далечния север и в Баренцово море имат своя специфика, която не съвпада напълно с интересите на държавите по балтийския или черноморския крайбрежие.