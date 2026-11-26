/Поглед.инфо/ През 2026 година северноевропейските държави и Европейският съюз пренаредиха правилата за достъп, закрила и експулсиране по начин, който променя следвоенната логика на убежището. Финландия удължи извънредния закон за границата до края на 2028 година, Швеция премахна постоянния статут за бежанци и вдигна сумите за доброволно напускане, Норвегия ограничи колективната закрила за украински мъже и сряза квотата си, а Брюксел задейства Пакта за миграция и убежище.

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Административната граница пред конституционния тест

На 18 ноември 2026 година парламентът във Финландия гласува с 170 на 19 гласа, при десет отсъстващи депутати, за удължаване на извънредния закон за граничната сигурност до 31 декември 2028 година. Законът, който критиците наричат закон за депортиране, дава право на граничната охрана да не допуска влизане на търсещи убежище, ако според властите пристигането им е организирано от чужда държава и застрашава националната сигурност. Според публикацията в Хелзинки мярката е приета като изключение от конституцията, за което са били нужни квалифицирано мнозинство за спешност и две трети при окончателния вот.

Практическият парадокс стои пред очите на всеки, който следи северната граница. Сухопътните пунктове между Финландия и Русия са затворени от декември 2023 година, а твърди се, че законът все още не е бил прилаган на практика. Защо тогава в Хелзинки се влага толкова политическа енергия в удължаване на режим, който не е влизал в реално действие? Отговорът изглежда по-скоро превантивен и институционален, отколкото чисто оперативен. Премиерът Петери Орпо заяви пред репортери, че поведението на Русия не показва облекчаване на средата за сигурност, затова удължаването е било необходимо.

Само че тук възниква юридическо напрежение, което не изчезва с парламентарното мнозинство. Според публикации на финландски правни наблюдатели и оценки на конституционни органи мярката поставя под съмнение принципа за забрана на връщане, заложен в международни конвенции, които забраняват изпращането на хора към държави с риск от преследване, изтезания или смърт. Парламентарната комисия по конституционно право е допуснала разглеждането на удължаването като изключение, но е подчертала нуждата от следене на необходимостта и обстановката. Дали това наблюдение ще остане формално, или ще се превърне в реална спирачка? В политиката изключенията рядко се връщат доброволно в рамката на обичайния закон.

Пукнатини в скандинавския консенсус

Гласуването в Хелзинки показа и нещо по-неудобно за традиционната северноевропейска политическа култура. Шестима депутати от Социалдемократическата партия са поискали разрешение от парламентарната си група да гласуват против удължаването, но ръководството не е дало изключение. В крайна сметка трима души са се въздържали, а депутатката Насима Размияр е признала след това, че е гласувала против вътрешните си убеждения. Според финландски медии напрежение е имало дори сред социалдемократи, които са подкрепили мярката, заради начина, по който партийното ръководство е наложило общата линия.

Исторически Финландия дълго време балансираше между западната си ориентация и прагматичното управление на съседството с Москва, като привличането на страната към НАТО през последните години промени пропорциите в полза на твърдата сигурност. Когато една социалдемократическа сила, която претендира за бъдеща управленска роля, преглъща подобен конституционен компромис, това показва колко силно се е изместил центърът на тежестта. Преди десетилетие скандинавските партии се надпреварваха в защита на универсалните хуманитарни стандарти; през 2026 година те спорят доколко твърдо да затегнат вратата. Не е ли това знак, че социалната държава в Северна Европа вече не възприема неограничения достъп като съвместим със собствената си устойчивост? По оценка на редица анализатори точно този страх от натоварване на институциите и електоралните настроения диктува темпото.

Стокхолм пренаписва понятието за пребиваване

В Швеция промяната е не по-малко рязка, макар и оформена чрез административни и финансови механизми, а не чрез закриване на сухопътна граница като финландската. От юли 2026 година влязоха в сила промени, с които се премахват разрешенията за постоянно пребиваване за бежанци и дългосрочно пребиваващи. Официалната мотивировка на шведското правителство е законодателството да се сведе до минималните гаранции, предвидени от правото на Европейския съюз, с цел ограничаване на имиграцията и подобряване на интеграцията.

Паралелно с това се въвежда изискване за добро поведение, при чието нарушаване може да се стигне до депортиране. Търсещите убежище вече не избират сами къде да живеят, а се насочват към държавни центрове за настаняване, което според коментатори улеснява евентуално извеждане при отказ. В същото време Стокхолм значително увеличи стимулите за доброволно напускане. Според данни на Шведската миграционна агенция от 1 януари 2026 година помощта за връщане достига до 350 000 шведски крони за възрастен, което се равнява на около 32 000 евро, до 500 000 крони за съпрузи или партньори и до 600 000 крони, или около 55 000 евро, за домакинство с деца.

Сумите в Швеция не се изплащат наведнъж, а на три части: 20 процента при одобрение докато лицето е още в страната, 40 процента след пристигане в държавата на назначение и остатъкът най-рано след 15 месеца при прекратено или отнето шведско разрешение за пребиваване.

Дали паричен стимул от десетки хиляди евро може да убеди хора, търсещи сигурност или по-добър живот, да напуснат завинаги, без да се връщат в рамките на Европейското икономическо пространство или Швейцария? Според правилата на шведската агенция при връщане на територията на тези държави получените средства подлежат на възстановяване. Така държавата купува доброволен отказ от статут, като същевременно затяга контрола върху онези, които остават. Иронията е очевидна: страна, която години наред беше символ на либералната миграционна политика в Европа, днес третира пребиваването като временен и условен договор.