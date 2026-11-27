/Поглед.инфо/ Кремъл отхвърли исканията на Урсула фон дер Лайен за зимно енергийно примирие и черноморски зърнен коридор с репликата, че Русия не дължи нищо никому. В същото време извънредната среща на върха в Брюксел оголи дълбоко разцепление: 24 държави подкрепиха нов заем от 45 милиарда евро за Украйна, България направи завой с условие за диаспората ни, а преговорите за седемгодишния бюджет на ЕС се провалиха предсрочно заради острия сблъсък около разходите, дълга и правото на вето.

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Брюкселският парадокс: 45 милиарда евро за Киев при провален седемгодишен бюджет на ЕС

На 26 ноември 2026 г. в Брюксел се разигра институционална сцена, която трудно се побира в стандартните дипломатически комюникета. Европейският съюз се оказа неспособен да приеме собствената си Многогодишна финансова рамка за периода 2028–2034 г. — срещата на върха по бюджета беше прекратена предсрочно заради непреодолими противоречия между нетните платци и получателите на еврофондове. Часове по-рано обаче 24 от 27-те държави членки дадоха зелена светлина на механизма на Европейската комисия за отпускане на допълнителен заем от 45 милиарда евро за Украйна през 2027 г.

Пари за функционирането на самия Брюксел след 2027 г. няма на хартия. Пари за поддържането на украинския държавен апарат и отбранителен сектор през следващите дванадесет месеца се намират чрез извънредни финансови конструкции.

Предложеният от Европейската комисия на 18 ноември 2026 г. инструмент разделя тези 45 милиарда евро на два строго обособени потока. Първите 25 милиарда евро са предназначени директно за военни доставки, противовъздушна отбрана, дронове и боеприпаси. Останалите 20 милиарда евро влизат в графата за невоенна макрофинансова подкрепа — заплати в публичния сектор, пенсии, социални плащания и поддържане на административната машина в Киев.

Счетоводната архитектура на този заем заслужава отделно внимание. Според официалните параметри, обявени след срещата от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Украйна няма да започне да изплаща главницата по кредита, докато Русия не изплати военни репарации. В превод от брюкселски юридически език това означава безсрочно отлагане на погасяването, тъй като Москва категорично отказва каквато и да е форма на репарации, а замразените руски суверенни активи продължават да генерират съдебни и финансови рискове за европейските клирингови къщи.

Междувременно лихвите по тези заеми не се изпаряват във въздуха. Още на 25 ноември 2026 г. Европейският съюз одобри годишния си бюджет за 2027 г., в който са заложени 650 милиона евро единствено за покриване на разходите по обслужване на лихвите по украинските кредити.

Дори тази сума не решава уравненията на Киев. По изчисления, оповестени от украинския президент Володимир Зеленски, минималните финансови нужди на страната за 2027 г. възлизат на 115 милиарда евро (включително заявените още през октомври 70 милиарда евро допълнителни разходи за отбрана). Дори при сумирането на вече договорените 45 милиарда евро от миналогодишната двугодишна рамка и новите 45 милиарда евро от ноемврийския пакет, в бюджета на Киев зее непокрита дупка от поне 25 милиарда евро.

Условията на Фон дер Лайен и отказът на Кремъл: дипломация през ултиматуми

Точно на фона на тази счетоводна надпревара с времето Урсула фон дер Лайен формулира две предварителни условия към Москва, без чието изпълнение Европейският съюз не вижда смисъл да сяда на масата за мирни преговори. Първото искане е незабавно спиране на руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна до края на зимата. Второто е сключването на ново споразумение за сигурност на корабоплаването в Черно море, което да гарантира безпрепятствен износ на украинско зърно и храни.

Реакцията на Кремъл последва на 26 ноември 2026 г. в интервю на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков за телевизионната програма „Вести“. Формулировката му беше максимално суха и лишена от дипломатически украси: „Русия не дължи нищо никому. Русия трябва да гарантира националните си интереси“.

По думите на Песков подобни предварителни условия потвърждават опасенията на Москва, че европейските столици не са способни да заемат конструктивна позиция. Говорителят на Кремъл подчерта, че с езика на ултиматумите Брюксел сам се лишава от възможността да претендира за ролята на посредник или пълноправен участник в преговорите за уреждане на конфликта.

Зад размяната на остри реплики обаче прозира любопитен дипломатически детайл, който Песков сам спомена в същото интервю. Според неговата версия представители на Европейския съюз все пак са отговорили на руския сигнал за изпращане на емисари в Москва, макар „засега да няма яснота“ относно конкретния формат и мандат.

Официално потвърждение от Брюксел за подготвяна мисия в руската столица липсва. Напротив — още на 15 и 16 ноември 2026 г. Фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас обявиха, че Европа ще участва в бъдещите преговорни кръгове във формат „Е5 плюс ЕС“. В изявление след Съвета по външни работи на 16 ноември Калас нарече руските искания за преразглеждане на европейската архитектура на сигурността „абсурдни“ и настоя, че първо трябва да бъде постигнато прекратяване на огъня, а едва след това да се обсъждат политически параметри.