/Поглед.инфо/ Владимир Путин официално се отказа от прочутата си теза от 2017 г., че лидерът в изкуствения интелект ще владее света. На форума в Москва руският президент обяви актуализация на Националната стратегия до 2036 г. и пренасочване от надпреварата за изчислителни мощности към дълбоко преструктуриране на икономиката. Докато Вашингтон надува борсов балон около технологичните гиганти, Москва залага на държавно планиране, но се сблъсква с остри въпроси за хардуерната си зависимост.

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Тихото погребение на доктрината от Ярославъл

На 1 септември 2017 г., по време на открит урок в Ярославъл, Владимир Путин произнесе фраза, която в продължение на почти десетилетие обикаляше световните медии, докладите на Пентагона и анализите на мозъчните тръстове: който стане лидер в сферата на изкуствения интелект, ще бъде владетел на света. Девет години по-късно, на 26 ноември 2026 г., от трибуната на организираната от „Сбер“ конференция „Пътешествие в света на изкуствения интелект“ в Москва, същият този лидер публично анулира собствената си формула.

Признанието не беше поднесено като грешка, а като констатация за променена реалност. Според думите на руския президент, цитирани от държавните агенции, самото притежаване дори на най-новото поколение алгоритми, както и натрупването на гигантски центрове за данни, вече не гарантира нито технологично превъзходство, нито устойчиво развитие.

Тук си струва да се спрем и да погледнем отвъд протоколния език. Когато една държава с ограничени ресурси за производство на полупроводници под 7 нанометра обяви, че броят на сървърите и мащабът на базовите модели вече нямат решаващо значение, това е едновременно трезва пазарна диагноза и принудителна геополитическа маневра. Промени ли се наистина природата на технологията, или просто Москва се опитва да пренапише правилата на играта, в която не може да наддава финансово срещу американските хиперскейлъри?

Отговорът вероятно лежи някъде по средата. До 2024–2025 г. големите езикови модели се превърнаха в масова стока — алгоритмичната архитектура престана да бъде тайна зад седем печата, а разликата между водещите американски, китайски и руски генеративни системи се сви до проценти в специализираните тестове. Монополът върху „интелекта“ като суровина се разпадна преди изобщо да бъде установен.

Анатомия на новата стратегия с хоризонт 2036 година

Досегашната рамка на руската държавна политика в сектора беше заложена с Указ № 490 от 10 октомври 2019 г., с който беше утвърдена Националната стратегия за развитие на изкуствения интелект до 2030 г. През февруари 2024 г. документът претърпя първата си сериозна редакция, добавяйки изисквания за суверенни генеративни модели и изчислителни мощности. Сега, в края на ноември 2026 г., Кремъл обявява, че хоризонтът до 2030 г. вече е тесен, и залага нова целева линия — 2036 г., придружена от единен Национален план за действие.

Зад бюрократичното удължаване на сроковете прозира опит за институционално преформатиране. В руската управленска практика преходът от „стратегия“ към „национален план“ означава обвързване на конкретни министерства, държавни корпорации и губернатори с преки бюджетни показатели. Путин формулира задачата като реорганизация на управленските и производствените процеси, така че автономните системи да работят в синхрон с човешкия труд, вместо да служат за козметична автоматизация на стария документооборот.

Присъствието на казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев на пленарната сесия в Москва добавя регионален пласт към този завой. Казахстан от години се опитва да балансира между западните технологични платформи, китайската дигитална инфраструктура и руските екосистеми („Яндекс“, „Сбер“, „Росатом“). Включването на Астана в разговорите за общи стандарти на изкуствения интелект показва стремежа на Москва да изгради в рамките на Евразийския икономически съюз собствено регулаторно пространство, защитено от екстериториалните санкции на Вашингтон.