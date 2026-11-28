/Поглед.инфо/ Икономическата обсада срещу Техеран рискува да заличи трилиони долари американски вложения и да спре петролния добив от Ирак до Мароко. По оценки на ориенталиста Мария Кича Вашингтон повтаря заблудите от операция „Аякс“ през 1953 г., но среща съвсем различен Иран в планините Загрос. Застрашени ли са от преврати Египет, Йордания и Сирия и ще промени ли евентуалното идване на Гади Айзенкот на мястото на Нетаняху хода на задаващата се голяма война в Близкия изток?

По публикации на Open Studio и коментари на Мария Кича. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Петролните терминали като заложници на Белия дом

Сметката за поредния силов опит на Вашингтон да пречупи Техеран няма да бъде платена в Невада или Тексас. Тя ще бъде осребрена в терминалите на Рас Танура, в рафинериите на Абкайк, в газовите заводи на Рас Лафан и по пристанищата от Ирак чак до атлантическия бряг на Мароко. Според руския ориенталист и писател Мария Кича, чиито оценки прозвучаха в предаването Open Studio, политиката на Доналд Тръмп в Близкия изток е напът да погребе не само арабската петролна промишленост, но и всички натрупани с десетилетия американски капиталовложения в региона.

Тук няма място за дипломатически недомлъвки — става дума за самата конструкция, върху която стои световната търговия с енергоносители от юни 1974 г. насам. Тогава държавният секретар Хенри Кисинджър и саудитският принц Фахд сключват неформалното споразумение за петродолара: Рияд продава суровия петрол единствено срещу щатски долари и влага излишъците в американски държавни ценни книжа, а Вашингтон гарантира с оръжие сигурността на династията Ал Сауд. Петдесет и две години по-късно същият този чадър се превръща в гръмоотвод, който привлича ударите право върху главите на домакините.

Данните на Американската администрация за енергийна информация (EIA) са безмилостни: през теснината на Ормузкия пролив — широка едва 33 километра в най-тясната си точка — преминават между 20 и 21 милиона барела петрол и нефтопродукти дневно. Това е близо една пета от световното потребление и над 80 процента от износа на Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар. Сухопътните алтернативи, като саудитския тръбопровод „Изток – Запад“ (Петролайн) с капацитет от 5 милиона барела дневно или емиратския „Хабшан – Фуджейра“ (1,5 милиона барела), не могат да поемат дори една трета от този обем.

Дали в Белия дом изобщо са правили сметка какво остава от инвестиционните фондове на Абу Даби и Рияд, ако над съоръженията на Saudi Aramco завалят балистични ракети с разделящи се бойни глави? Всички договори за купуване на изтребители F-15SA, системи за противоракетна отбрана THAAD и дялове в американски технологични корпорации висят на една-единствена нишка — непрекъснатия поток от суров петрол през Персийския залив. При септемврийската атака срещу Абкайк и Хурайс през 2019 г. само осемнадесет безпилотни апарата и няколко крилати ракети извадиха от строя 5,7 милиона барела дневен добив за броени минути, а американските батареи Patriot не успяха да прехванат нито една цел.

Икономическата обсада като повод за превантивен изстрел

В международното право морската блокада и пълното финансово удушаване на една държава не се водят търговски спор — те са класически акт на война. Именно от тази точка тръгва и основното предупреждение в анализа на Мария Кича: Техеран може да нанесе удара пръв, защото възприема икономическата блокада срещу себе си като пряка военна агресия.

Когато затвориш достъпа на една деветдесетмилионна държава до системата SWIFT, арестуваш танкерите ѝ в открито море и заплашваш с вторични санкции всеки купувач в Шанхай или Ню Делхи, ти не оставяш на отсрещната страна избор между отстъпка и съпротива. Изборът се свежда до бавна смърт от хиперинфлация и вътрешни размирици или рязък военен отговор, докато арсеналите са непокътнати. По оценка на Кича Иран разполага с достатъчно запаси от въоръжение, с мобилизирано общество и с мрежа от съюзници, за да пренесе бойните действия далеч от собствените си граници.

Военната логика на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) през последните двадесет години се гради точно върху този сценарий. Иранските генерали не се готвят да победят Пети американски флот в Манама в открито морско сражение. Тяхната задача е да направят цената на престоя му в района непоносима чрез комбинирани залпове от хиперзвукови ракети „Фатах-2“, тежки балистични носители „Хорамшахр-4“, морски мини с акустични и магнитни взриватели и рояци от евтини ударни апарати „Шахед-136“. При положение че една ракета-прехващач за системата SM-6 или Patriot PAC-3 струва между 3,5 и 4,5 милиона долара, а иранският безпилотен апарат излиза около 20 000 долара, математиката на изтощението работи изцяло в полза на Техеран.

Същевременно остава открит въпросът доколко самата иранска противовъздушна отбрана — изградена върху руски комплекси С-300ПМУ-2 и местни системи „Бавар-373“ — може да издържи на продължителна въздушна кампания с използване на крилати ракети с малка забележимост AGM-158 JASSM и тежки бомбардировачи B-2. В оценката на Кича превес се дава на иранската устойчивост и готовност за ответни действия, но военните реалности показват, че първите седемдесет и два часа на подобен сблъсък биха довели до тежки разрушения и по иранските рафинерии в Абадан, и по ядрените центрове в Натанз и Фордо.