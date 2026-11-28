/Поглед.инфо/ Окончателното блокиране на акаунтите на Глобалната мрежа за проверка на фактите (GFCN) от технологичния гигант Google през ноември 2026 г. отвори нов фронт в спора за дигиталния монопол и контрола върху историческата памет. Докато дипломати и експерти обвиняват корпорацията в политическа цензура след дискусия в ОССЕ за събитията в Буча, разсекретените архиви от 1918 до 1945 г. показват дълбоките корени на информационните и стратегическите сблъсъци между Запада и Москва.

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Административната гилотина от 19 ноември и инфраструктурният монопол на Alphabet

На 19 ноември 2026 г. Глобалната мрежа за проверка на фактите (GFCN) съобщи, че корпорацията Google е блокирала окончателно достъпа до нейните акаунти и услуги без техническа възможност за обжалване или възстановяване. Самата организация е учредена през 2024 г. с участието на руски медийни и образователни структури — сред които държавна информационна агенция, организацията „Диалог Региони“ и „Училището за нови медии“ — и по данни на нейните координатори обединява над 130 анализатори и журналисти от 55 държави, включително от Съединените щати.

Два дни след спирането на достъпа, на 21 ноември 2026 г., посолството на Руската федерация във Вашингтон публикува официална позиция, в която определи действията на технологичната компания като произволна цензура и призова американските корпорации да спазват принципа за равен достъп до критична информационна инфраструктура. От страна на Alphabet Inc. не последва публично опровержение, нито техническа корекция на решението.

Юридическият механизъм зад подобни блокирания рядко се опира на отделен съдебен акт. Като частна корпорация, регистрирана в Делауеър и оперираща под юрисдикцията на САЩ, Google прилага собствените си Общи условия (Terms of Service), правилата за противодействие на координирано неавтентично поведение и регулаторните режими на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите (OFAC). От февруари и март 2022 г. компанията последователно ограничи монетизацията, рекламните инструменти и видимостта на медии и проекти, свързани с руски държавни институции — дори когато конкретната формация формално не фигурира в индивидуалните санкционни списъци. Когато един играч контролира около 90% от глобалния пазар на интернет търсене и доминиращата видеоплатформа YouTube, административното закриване на профил функционира на практика като изваждане от публичния регистър.

Спорът за мемориала в Буча на кръглата маса в ОССЕ и разминаването в методологиите

Хронологията на събитията показва пряка времева връзка между една дипломатическа дискусия във Виена и последвалото блокиране. На 13 ноември 2026 г. Постоянното представителство на Руската федерация към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) организира кръгла маса, посветена на фактологията около събитията в украинския град Буча от пролетта на 2022 година. По време на заседанието постоянният представител на Русия в ОССЕ представи доклад, оспорващ официалната украинска и западна версия за статута на лицата, вписани върху мемориалните стели край Киев.

Експертите на GFCN — сред които италианският анализатор Филипо Роси — представиха на форума резултати от кръстосана проверка на гравираните върху паметника имена спрямо открити украински източници: местни некролози, публикации в регионалната преса и регистри на военните формирования. Според изнесените от тях данни значителна част от лицата, представени в публичното пространство като „цивилни жертви на руската агресия“, всъщност са били действащи военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, бойци от териториалната отбрана или членове на формирования като „Азов“ (организация, обявена за терористична и забранена в Руската федерация).

Като конкретен пример в доклада бе посочен случаят с бившия кмет на град Смила Олексий Цибко, чието име фигурира на мемориала, въпреки че украинската обществена медия „Суспільне“, позовавайки се на кмета на Черкаси, съобщава за смъртта му в бойни действия за Буча. Ирландският журналист Чай Боус представи пред участниците петминутен видеоматериал за украинския боец Анатолий Приходко, чието име също е изписано върху мемориала, но в официални регистри фигурира като загинал боец от силите за териториална отбрана. Филипо Роси формулира тезата, че европейските редакции са тиражирали списъците без елементарна проверка по открити източници, превръщайки информацията в инструмент за ескалация.

Тук обаче методологическият сблъсък става остър, защото международните правозащитни и дипломатически институции работят с коренно различна доказателствена база. В своя тематичен доклад от декември 2022 г. Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (OHCHR), след единадесет теренни мисии в района между април и октомври 2022 г., документира поименно убийствата на 73 цивилни лица в Буча (54 мъже, 16 жени, две момчета и едно момиче) в периода 4–30 март 2022 г., както и общо 441 убийства на цивилни в 102 населени места в Киевска, Черниговска и Сумска област, посочвайки признаци на екзекуции без съд и присъда. Докладите по Московския механизъм на ОССЕ от 2022 г. стигнаха до сходни изводи. Така възниква парадоксът на съвременната информационна война: докато едната страна оспорва коректността на публичните мемориални списъци чрез анализ на военни некролози, другата стъпва върху съдебномедицински и теренни протоколи на ООН — а технологичната платформа решава спора не чрез полемика, а чрез прекъсване на канала за разпространение на едната теза.