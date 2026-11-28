/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп публикува 248 вътрешни файла на закритата агенция USAID, разкриващи координация с Google, YouTube и Meta за алгоритмично ограничаване на руски медии и финансиране на опозиционни проекти чрез европейски посредници. Публикацията идва пет дни след тристранната среща в Шънджън между САЩ, Русия и Китай и предизвика остра реакция от демократите в Конгреса. Зад кулисите обаче остава въпросът дали този ход реално променя курса на Вашингтон.

По публикации в американски медии и разсекретения архив на USAID Files. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пет дни след Шънджън: защо Белият дом превърна сайта на USAID в обвинителен акт

На 24 ноември 2026 година вечерта официалният правителствен домейн usaid.gov смени предназначението си. Вместо отчети за хуманитарни доставки и селскостопански субсидии, на страницата се появи масив от 248 вътрешни документа – общо 1,1 гигабайта PDF файлове, електронна поща, презентации и таблици от периода 2013–2024 година. В кратката уводна бележка администрацията на Доналд Тръмп директно обвини предишните управления във Вашингтон, че са използвали Агенцията на САЩ за международно развитие за прокарване на идеологическа програма, чужда на американските интереси.

Времето на тази публикация не изглежда случайно. Само пет дни по-рано, на 19 ноември 2026 година, в китайския град Шънджън се проведе тристранна среща между американския президент Доналд Тръмп, руския държавен глава и китайския председател Си Дзинпин. Срещата завърши с кратка съвместна декларация от четири точки: реформа на ООН, ограничаване на юрисдикцията на Международния наказателен съд по отношение на държавни лидери, гарантиране на стабилни глобални доставки на преработени петролни продукти и подновяване на диалога за намаляване на ядрените рискове.

В декларацията от Шънджън липсваха конкретни договорености за Украйна или Иран – знак, че трите столици все още не могат да намерят общ език по най-острите регионални конфликти. Но за политическия елит във Вашингтон самият факт, че американският президент сяда на една маса с лидерите в Москва и Пекин, означава опит за връщане към класическия великодържавен прагматизъм. Публикуването на архива на USAID пет дни по-късно изглежда като публично послание към Кремъл: Белият дом знае как предишната администрация е бетонирала конфронтацията на институционално ниво и демонстрира готовност да я разгради.

Дали обаче мотивът на Тръмп е само външнополитически? Съмнението е напълно основателно. Към ноември 2026 година USAID вече практически не съществува като самостоятелна структура – през януари 2025 година финансирането ѝ беше замразено за 90 дни, през март същата година екипът за правителствена ефективност (DOGE) прекрати 83 процента от програмите ѝ, на 1 юли 2025 година остатъчните звена бяха прехвърлени в Държавния департамент, а на 29 август държавният секретар Марко Рубио обяви официалното закриване на агенцията. Разсекретяването на 248-те файла обслужва едновременно две цели: дава дипломатически аванс на Москва и осигурява вътрешнополитически щит на Републиканската партия срещу обвиненията на демократите, че ликвидирането на агенцията е било незаконно.

Алгоритмичната архитектура: „списък за включване“ и „списък за изключване“

Най-чувствителната част от публикувания масив не засяга класическата дипломация, а начина, по който държавни служители във Вашингтон са проектирали управлението на информационните потоци в частните технологични платформи. В недатиран вътрешен документ, озаглавен „План за действие за ангажиране на големите технологични компании“ (Big Tech Engagement Action Plan), както и в 92-страничното ръководство на USAID за борба с дезинформацията от февруари 2021 година (разработено съвместно с изследователския център NORC към Чикагския университет и Глобалния център за ангажираност на Държавния департамент), се описва двустепенен механизъм за намеса в дигиталната среда.

Първият елемент е предложението за създаване на т.нар. „списък за включване“ (inclusion list) – затворен регистър от „проверени“ медии и неправителствени организации, които да получават специални изключения от рекламните ограничения и алгоритмичните филтри на корпорациите от Силициевата долина. Подобен статут автоматично осигурява конкурентно предимство: докато останалите издания губят приходи и трафик заради автоматизирани системи за безопасност на марките, включените в списъка запазват пълна видимост и монетизация.

Вторият елемент е „списъкът за изключване“ (exclusion list) – каталог от уеб домейни, които услугата Google Discover не бива да препоръчва на потребителите. Според текстовете в публикуваните бележки критерият за попадане в този черен списък не се свежда до доказани фалшификации или преки призиви за насилие. В списъка попадат материали, класифицирани като „пропагандни наративи“ – включително стандартни новинарски публикации за държавните парични плащания, отпускани на мобилизираните руски военнослужещи.

Подобна дефиниция разширява понятието „дезинформация“ до абсурд. Ако съобщаването на официален правителствен указ за социални плащания се третира като информационна заплаха, целта вече не е проверка на фактите, а пълно информационно изолиране на една държава от собственото ѝ население и от външната аудитория.

Тук обаче разсекретеният архив разкрива важен детайл, който често убягва в повърхностните коментари. Дори вътре в администрацията на Джо Байдън този модел е срещал юридическа съпротива. На първа и втора страница от същия план за работа с технологичните гиганти изрично е отбелязано, че Държавният департамент на САЩ е възразил срещу идеята правителството директно да съставя списък с одобрени медии поради сериозни рискове, свързани със свободата на словото и Първата поправка на американската конституция. В други файлове от същия архив юристите на самата USAID са записали предупреждения срещу държавна принуда (coercion) спрямо частни компании.

Как реагират авторите на плана? Вместо да се откажат от инструмента, те предлагат функцията по поддържане на списъка да бъде прехвърлена на „доверени външни актьори“. Схемата е бюрократично изчистена: държавата не подписва цензурен декрет, а финансира неправителствени посредници, които подават списъците към технологичните платформи. Формално конституцията е спазена, фактически резултатът остава същият.