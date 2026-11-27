/Pogled.info/ Владимир Трифонов: В первой части моей беседы с Яковом Кедми я задаю неудобный вопрос: почему Европа обостряет конфронтацию с Россией, когда Вашингтон и Москва ищут пути для диалога? Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» анализирует политику Мерца, амбиции Варшавы, милитаризацию Скандинавии и роль Лондона. По его словам, европейские лидеры рискуют превратить собственную тревогу в стратегическую катастрофу. Какое будущее ждет НАТО и почему Россия пока проявляет сдержанность? Мы ищем ответ за громкими заявлениями о безопасности. И кто заплатит за эту игру?
Втората част утре вечер:...
#ЯковКедми #ВладимирТрифонов #ПогледИнфо #Русия #НАТО #Европа #Путин #Тръмп #Мерц #Геополитика #СветовенРед
#ЯковКедми #ВладимирТрифонов #PogledInfo #Россия #НАТО #Европа #Путин #Трамп #Мерц #Геополитика #МировойПорядок