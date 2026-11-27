/Поглед.инфо/ Срещата между американския президент Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте в имението Мар-а-Лаго разкри дълбоки пукнатини в трансатлантическата координация. Часове след публикуването на съвместното изявление Белият дом едностранно промени текста му, добавяйки предупреждение и към Киев заради ударите по руски съдове край Либия. На фона на дипломатическия разрив алиансът ускорява рекордното превъоръжаване към целта от пет процента от брутния вътрешен продукт.

По публикации на Politico, Defense News, Anadolu и The Guardian. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият протокол като еднократна салфетка в Мар-а-Лаго

Военните бюджети на Северноатлантическия алианс вече прехвърлят психологическата граница от 1,6 трилиона долара годишно, но политическата архитектура на съюза не успя да издържи и три часа след края на преговорите във Флорида.

По информация на американското издание Politico, което се позовава на неназован служител в централата на НАТО в Брюксел, първоначалният текст на съвместното съобщение след срещата между Доналд Тръмп и Марк Рюте в резиденцията Мар-а-Лаго е бил съгласуван предварително от двете делегации. В този официален вариант, разпространен едновременно от пресслужбата на Белия дом и от администрацията на алианса, се посочва единствено необходимостта Русия да се въздържа от действия, водещи до ескалация на бойните действия, както и стремежът към бързо мирно уреждане. В документа името на Украйна не фигурира като страна, която следва да бъде възпирана.

Малко по-късно в собствената си социална мрежа Truth Social Тръмп публикува редактирана версия на същия текст, в която към предупреждението за недопускане на ескалация добави две думи — „и Украйна“.

Подобен похват не е прецедент в политическата биография на американския президент. През юни 2018 г., на борда на президентския самолет след срещата на върха на Г-7 в канадския курорт Шарлевоа, Тръмп оттегли подписа на Съединените щати от вече приетото заключително комюнике заради изказване на министър-председателя Джъстин Трюдо относно митата върху стоманата и алуминия. Разликата между 2018 г. и настоящия момент е в залога — тогава спорът засягаше търговски тарифи, докато днес става дума за пряко управление на военен конфликт с участието на ядрена сила и за авторитета на висшия цивилен ръководител на най-големия военен блок в света.

Официално обяснение от централата на НАТО в Брюксел за разминаването между двата текста липсва. Коментатори във Вашингтон оценяват действията на Белия дом като умишлен публичен сигнал, при който генералният секретар на пакта е поставен в ролята на второстепенен наблюдател, чието съгласие има тежест единствено до следващата публикация на американския президент.

Бенгази, морските дронове и страхът от неконтролируем фронт

Според източниците на Politico причината за внезапната промяна в тона на Тръмп не се крие в обща промяна на американската стратегия, а в конкретен военен инцидент в Централното Средиземноморие, разиграл се дни преди разговорите във Флорида.

По данни на британския вестник The Guardian президентът Володимир Зеленски е потвърдил, че украинските сили стоят зад атаките с безпилотни надводни апарати срещу руски плавателни съдове край бреговете на Либия и в акваторията на пристанище Бенгази. Подробностите около точния мащаб на щетите и засегнатите кораби остават оскъдни и не могат да бъдат потвърдени по независим път, но самото пренасяне на бойните действия на повече от две хиляди километра от черноморското крайбрежие променя географията на войната.

Тук възникват редица чисто технически въпроси, на които западните издания не дават отговор. Украинските безпилотни катери от типовете „Магура V5“ (Magura V5) и „Морско бебе“ (Sea Baby) имат конструктивен обсег между 800 и 1000 километра. За да достигнат залива Сидра и пристанище Бенгази в Източна Либия, преминавайки през Босфора, Дарданелите, Егейско и Йонийско море, подобни апарати трябва или да бъдат превозени на борда на цивилен кораб-носител под чужд флаг, или да разчитат на предварително подготвена брегова логистика в Северна Африка. Освен това насочването им в реално време на такова разстояние е невъзможно без непрекъсната сателитна връзка (като системата Starlink или военни спътникови канали) и без данни от въздушно или космическо разузнаване.

Дали тези разузнавателни данни са били предоставени без знанието на Белия дом, или Киев е използвал наличната инфраструктура на своя глава?

Източна Либия, контролирана от Либийската национална армия на фелдмаршал Халифа Хафтар, през последните години се превърна в ключов логистичен възел за руското присъствие в Африка — чрез пристанищата в Тобрук и Бенгази преминават доставките за структурите на Африканския корпус в Мали, Буркина Фасо и Нигер. В същото време акваторията на Централното Средиземноморие е критичен енергиен и транспортен коридор за Южна Европа, през който минават газопроводът „Грийнстрийм“ към Италия и основният трафик от Суецкия канал. Ескалация в тези води създава пряк риск за корабоплаването и застрахователните пазари на европейските държави от НАТО, при това без Вашингтон да държи контрола върху спусъка. Твърди се, че именно тази непредсказуемост е предизвикала гнева на Тръмп, който напоследък открито поставя под въпрос легитимността на управлението в Киев и настоява за провеждане на избори в Украйна.