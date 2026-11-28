/Поглед.инфо/ На 27 ноември в Коломбо се състоя събитие за културен обмен между Китай и Шри Ланка, организирано съвместно от Китайската медийна група и националната телевизия на Шри Ланка.

Премиерът на Шри Ланка Харини Амарасурия присъства на събитието и произнесе реч, като отбеляза, че приятелските контакти между държавните глави на Шри Ланка и Китай напълно подчертават голямото значение, което двете страни отдават на традиционните приятелски отношения и на непрекъснатото задълбочаване на двустранното сътрудничество. През последните години сътрудничеството в различни области непрекъснато се разширява. Освен това КМГ отдавна поддържа тясно сътрудничество с водещите медийни организации в Шри Ланка.

В своята реч директорът на КМГ Шън Хайсюн заяви, че групата е готова да работи заедно с приятели от всички сфери на обществото в Шри Ланка за пълноценното изпълнение на важните споразумения между държавните глави на двете страни и за обединяване на усилията за висококачествено съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път“, с което да се подпомогне създаването на общност на споделена съдбата между Китай и Шри Ланка.