Първата търговия привлече 1 615 участници на пазара в северозападната и източната част на Китай и беше реализирана сделка за 6,2 милиарда кВтч зелена електроенергия, което се равнява на намаляване на емисиите на въглероден диоксид с близо 5 милиона тона чрез заместване на производството на електроенергия от изкопаеми горива.
Пазарът за търговия със зелена енергия в Китай стартира през 2021 г. Оттогава властите одобриха пилотни проекти в енергийни борси в Пекин, Гуанджоу в Южен Китай и Автономната област Вътрешна Монголия в Северен Китай, като според Националната енергийна администрация е постигнат забележителен напредък.