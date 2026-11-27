/Поглед.инфо/ В четвъртък Китай стартира първата си инициатива за търговия със зелена електроенергия в рамките на механизъм, който обединява междупровинциалните и вътрешнопровинциалните пазари за зелена електроенергия под единен набор от правила, което бележи най-новия напредък в усилията на страната за изграждане на единен национален електроенергиен пазар, съобщава „Синхуа“.

Първата търговия привлече 1 615 участници на пазара в северозападната и източната част на Китай и беше реализирана сделка за 6,2 милиарда кВтч зелена електроенергия, което се равнява на намаляване на емисиите на въглероден диоксид с близо 5 милиона тона чрез заместване на производството на електроенергия от изкопаеми горива.

Пазарът за търговия със зелена енергия в Китай стартира през 2021 г. Оттогава властите одобриха пилотни проекти в енергийни борси в Пекин, Гуанджоу в Южен Китай и Автономната област Вътрешна Монголия в Северен Китай, като според Националната енергийна администрация е постигнат забележителен напредък.