/Поглед.инфо/ Естонският премиер Кристен Михал официално отхвърли възможността територията и въздушното пространство на страната да се използват за атаки срещу Русия. Според публикации в чужди медии и оценки на анализатори по сигурността този ход бележи рязка промяна в тона на Талин след сигнали от Пентагона и нарастващи съмнения относно реалното действие на член 5 от договора за НАТО при директен военен сблъсък в Балтийския регион.

По публикации в чужди медии и анализи на експерти по сигурността. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Завоят в Талин: когато реториката се сблъска с балистиката

Изявлението на естонския министър-председател Кристен Михал, че Талин няма да отстъпи своето въздушно пространство, море или суша на Украйна — нито на който и да е друг съюзник — за нанасяне на удари срещу Русия, звучи като студен душ на фона на тригодишната балтийска дипломация. До вчера политическият елит в Естония, Латвия и Литва задаваше най-високия регистър на конфронтация в рамките на Европейския съюз и Северноатлантическия алианс. Днес същият този елит поставя формални, но изключително ясни юридически граници пред оперативните амбиции на Киев.

В международното право няма място за художествени интерпретации, когато става дума за държавна отговорност. Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 година, предоставянето на национална територия от една държава на друга, за да бъде използвана за извършване на акт на агресия срещу трета страна, само по себе си представлява акт на агресия. Ако безпилотен летателен апарат с голям обсег или крилата ракета излети от естонско летище — или дори пресече естонското въздушно пространство по договорен коридор към цели в Ленинградска или Псковска област — Талин автоматично губи статута си на невоюваща страна. Превръща се в легитимна военна цел според всяка военна доктрина, включително и според руската.

Разстоянието от границата при река Нарва до Санкт Петербург е едва 130 километра по права линия. От артилерийските и ракетните полигони в Луга или Псков до центъра на Талин полетът на оперативно-тактическа ракета „Искандер-М“ отнема по-малко от четири минути. При такива времеви параметри политическите декларации за „непоколебима солидарност“ губят всякаква практическа стойност, защото системите за ранно предупреждение едва успяват да регистрират пуска преди удара. Дали в естонското Министерство на отбраната най-сетне са направили простата аритметика на подлетното време, или някой отвъд океана им е помогнал с калкулациите?

Сигналът от Вашингтон и страхът от неконтролируема ескалация

Според публикации в международния печат, позоваващи се на информации на агенция „Ройтерс“ от края на октомври, самият Пентагон е счел за необходимо да отправи неофициални препоръки към балтийските столици да смекчат провокативната си реторика спрямо Москва. Подобна намеса от страна на американското военно ведомство рядко остава без последствия в страни, чиято цялостна архитектура на сигурността зависи от присъствието на американски ротационни батальони и разузнавателни самолети.

Позицията на Вашингтон спрямо конфликта в Източна Европа обаче далеч не изглежда монолитна. В американския политически и военен истаблишмънт се сблъскват две напълно противоположни тенденции: от една страна, желанието Русия да бъде изтощавана икономически и военно чрез украинския театър на военните действия; от друга — категоричният отказ на Пентагона да позволи на малки фронтови държави да въвлекат Съединените щати в пряк кинетичен сблъсък с ядрена суперсила. Колебанията в Белия дом — между демонстративна подкрепа за Киев и периодични сондажи за замразяване на фронта по модел, напомнящ модифициран „Минск“ — създават хронична несигурност в Източна Европа.

В същото време Москва, по оценка на анализатори по сигурността, дълго време поддържаше сравнително сдържан дипломатически тон спрямо словесните атаки от Прибалтика, но в последните месеци рязко затегна дипломатическия натиск. Предупрежденията, идващи по линия на руското външно министерство, че превръщането на прибалтийските републики в тилова база и стартова площадка за диверсии срещу руската критична инфраструктура ще доведе до директни асиметрични и военни отговори, очевидно са били чути. Остава отворен въпросът доколко тази промяна в поведението на Талин е устойчива — в регионалната политика междувидовите борби за електорат често превръщат днешната предпазливост в утрешна ескалация.