/Поглед.инфо/ Германският Бундестаг гласува на 27 ноември 2026 г. федералния бюджет за 2027 г. в размер на 556 милиарда евро, приет с 317 гласа „за“ и 260 „против“. По данни от парламентарните разисквания новият държавен дълг достига около 210 милиарда евро, а военните разходи скачат до безпрецедентните в следвоенната история близо 140 милиарда евро. За директна финансова и военна подкрепа на Киев в сметката са заложени още 12 милиарда евро на фона на тежки спорове в управляващата коалиция.

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Аритметиката на един фискален преврат

Триста и седемнадесет гласа „за“, двеста и шестдесет „против“, нула въздържали се. С тези числа на 27 ноември 2026 г. в пленарната зала под стъкления купол на Райхстага в Берлин официално приключи една епоха, продължила повече от седем десетилетия – епохата на прословутата германска бюджетна пестеливост. Законът за федералния бюджет (Bundeshaushalt) за 2027 г. залага общи разходи от 556 милиарда евро, от които приблизително 210 милиарда евро ще бъдат покрити чрез емитиране на нов държавен дълг.

Сметката е проста и безпощадна: почти 37,8 процента от всеки похарчен от федералното правителство цент през 2027 г. няма да дойде от данъци върху германската индустрия или потребление, а от финансовите пазари.

Лъвският пай в тази конструкция е заделен за едно-единствено перо. Според разпространените парламентарни параметри разходите за отбрана за 2027 г. са планирани на близо 140 милиарда евро – най-високата сума, вписвана някога в счетоводните книги на обединена Германия след 1990 г. Това представлява над една четвърт от целия федерален бюджет. За сравнение, през 2021 г., последната година преди ескалацията в Източна Европа, редовният военен бюджет на Федералната република възлизаше на около 46,9 милиарда евро. За шест години перото е утроено.

В същия бюджет са вписани и 12 милиарда евро за подкрепа на Киев през 2027 г. – сума, която сама по себе си надхвърля годишните бюджети на цели министерства в Берлин.

Какво остана от конституционната дългова спирачка

За да се разбере мащабът на случилото се на 27 ноември, трябва да се върнем към 2009 г., когато правителството на Ангела Меркел и тогавашният финансов министър Пеер Щайнбрюк вписаха в Основния закон (Grundgesetz – членове 109 и 115) прословутата Schuldenbremse – конституционната дългова спирачка. Правилото беше желязно: федералното правителство няма право да трупа структурен нов дълг, надвишаващ 0,35 процента от брутния вътрешен продукт. При германски БВП от порядъка на 4,3–4,4 трилиона евро това означаваше таван от около 15 до 16 милиарда евро годишно в нормални икономически времена.

Днес говорим за 210 милиарда евро. Тринадесет пъти над класическия конституционен праг.

Разбира се, това не стана за една нощ, нито без юридически акробатики. Първата пукнатина се появи през февруари 2022 г., когато канцлерът Олаф Шолц обяви своя Zeitenwende („поврат на епохите“) и прокара създаването на извънбюджетния специален фонд Sondervermögen Bundeswehr на стойност 100 милиарда евро. Тогава на германските данъкоплатци беше обяснено, че това е еднократна инжекция, която няма да натоварва текущия бюджет. Само че 100-те милиарда евро се стопиха в авансови договори, инфлация при оръжейните доставки и валутни курсове много по-бързо от предвиденото – ресурсът на фонда на практика се изчерпва между 2026 и 2027 г.

Именно тук настъпи решителният завой след предсрочните парламентарни избори през февруари 2025 г. и формирането на управляващата коалиция между консервативния блок ХДС/ХСС и Германската социалдемократическа партия (ГСДП). Още през март 2025 г., с гласовете на ХДС/ХСС, ГСДП и Зелените, Бундестагът прие конституционна поправка, с която всички разходи за отбрана над 1 процент от БВП бяха извадени от обхвата на дълговата спирачка, паралелно със създаването на отделен 500-милиарден специален фонд за инфраструктура и климат.

Формално законът е спазен. Реално обаче Бундестагът отвори вратата за неограничено финансиране на въоръжаването чрез заеми, а гласуваният на 27 ноември 2026 г. бюджет за 2027 г. е първият, в който тази машина заработва на пълни обороти.