/Поглед.инфо/ Нощната атака на 27 ноември разкри сериозно изтощение на украинската противовъздушна отбрана пред комбинираните удари с реактивни дронове и примамки. Докато официалните сводки в Киев отчитат десетки прихванати цели, поразените подстанции от 330 kV, жп възли и индустриални обекти поставят страната пред тежка зима. В столичния Деснянски район вече се обсъжда режим на водата по график, а напрежението заради 20-часовите прекъсвания на тока заплашва вътрешната стабилност.

По публикации на Радомир Маркус, сводки на руското Министерство на отбраната и данни на украинските Военновъздушни сили. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Математиката на противовъздушния пробив и асиметрията на цената

Изтощението на противовъздушната отбрана (ПВО) рядко настъпва с еднократен зрелищен срив — то се измерва в сухата статистика на пропуснатите цели и стойността на изстреляните противоракети. Събитията от нощта на 27 ноември 2026 г. (1737-ия ден от началото на пълномащабните военни действия) показват именно такъв качествен прелом в тактиката на въздушните удари срещу Украйна.

Според публикацията на автора Радомир Маркус, позоваваща се на сводки от двете воюващи страни, руските въоръжени сили са провели комбинирана операция срещу военно-промишлени, енергийни и транспортни обекти. Докато Министерството на отбраната в Москва заявява, че всички набелязани цели са поразени — включително товарен съд югозападно от Одеса, за който липсва независимо потвърждение — най-интересните данни идват от сутрешния доклад на командването на украинските Военновъздушни сили (ВВС).

Дори при традиционно оптимистичното представяне на резултатите от страна на Киев, числата очертават тревожна за украинската отбрана тенденция. По официални данни на украинските ВВС от 155 безпилотни летателни апарата, изстреляни през нощта, системите за ПВО и средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) са успели да неутрализират 110. Простата аритметика оставя 45 апарата извън списъка на прихванатите, въпреки че официалното съобщение признава попадения на 27 места. Къде са отишли останалите 18?

Отговорът се крие в структурата на самите въздушни вълни. В състава им масово се включват евтини безпилотни имитатори от типа „Пародия“ или „Гербера“ — конструкции от стиропор, шперплат и базови електронни компоненти, снабдени с лещи на Люнеберг за увеличаване на радарната им отразяваща повърхност. На екраните на зенитните комплекси примамката изглежда идентична с боен дрон.

Тук се появява и същинският проблем за украинската отбрана: използването на реактивни ударни безпилотници, обозначавани в руски източници като „Геран-4“ (развитие на концепцията за турбореактивен безпилотник, аналогичен на иранския Shahed-238). По данни на киевските говорители, цитирани в публикацията, от 83 реактивни апарата зенитната отбрана е успяла да свали 51, докато 32 са преодолели защитния периметър.

През 2023 и 2024 г. Украйна изгради гъста мрежа от мобилни огневи групи — високопроходими пикапи, оборудвани с тежки картечници Browning M2, ДШК, зенитни установки ЗУ-23-2, прожектори и термовизионни прицели. Тази тактика работеше ефективно срещу бавните витлови апарати „Геран-2“ (Shahed-136), летящи със скорост около 180 км/ч на малка височина. Срещу реактивен двигател обаче едрокалибрената картечница е физически безпомощна.

Дори да оставим настрана твърденията на руските коментатори за моментни ускорения до 1000 км/ч (повечето малогабаритни турбореактивни двигатели от класа Tolou-10/13 осигуряват крайцерска скорост между 500 и 650 км/ч и по-висока скорост при пикиране), тази динамика изважда целта извън обсега на зенитната артилерия за броени секунди. За прехващането на такъв апарат са нужни управляеми зенитни ракети от западни комплекси с малък и среден обсег — германските IRIS-T SLM/SLS, норвежко-американските NASAMS или американските MIM-104 Patriot.

Икономиката на този сблъсък работи срещу отбраняващата се страна. Една примамка „Пародия“ струва няколко хиляди долара; реактивен безпилотник — между 80 000 и 150 000 долара при серийно производство в заводите в Алабуга (Татарстан). В същото време една ракета за комплекса IRIS-T SLM на компанията Diehl Defence струва около 430 000 – 500 000 евро, а прехващачът PAC-3 MSE за системата Patriot надхвърля 3,5 милиона долара. Когато западните доставки на ракети са ограничени от производствения капацитет на европейския и американския военно-промишлен комплекс (който произвежда едва няколкостотин ракети годишно от съответния клас), изстрелването им по реактивни дронове и примамки води до математически предвидимо изчерпване на боекомплектите.

330 киловолта под напрежение – анатомия на ударите по преносната мрежа

Разрушаването на енергийната система на Украйна премина през три ясно разграничими етапа от есента на 2022 г. до ноември 2026 г. Първата зимна кампания (2022–2023 г.) беше насочена предимно към откритите разпределителни уредби и автотрансформаторите от клас 750 kV и 330 kV. През пролетта и лятото на 2024 г. фокусът се измести директно върху генериращите мощности — тогава бяха извадени от строя големи топлоелектрически централи като Триполската ТЕЦ край Киев и Змиевската ТЕЦ в Харковска област, както и машинните зали на Днепърската ВЕЦ (ДнепроГЭС).

В края на 2026 г. ударите отново се връщат към разпределителните възли, но с много по-висока прецизност върху индустриалните артерии. Според публикуваните данни от мониторингови групи, през нощта на 27 ноември са поразени ключови електрически подстанции от клас 330 kV в Кривой Рог (Днепропетровска област) и в Житомир.

За да се разбере защо ударът по подстанция 330 kV е критичен, трябва да се погледне схемата на националния диспечер НЕК „Укренерго“. Основният базов товар на Украйна се осигурява от трите действащи атомни електроцентрали в западната и южната част на страната — Ровненската, Хмелницката и Южноукраинската АЕЦ (Запорожката АЕЦ остава извън украинската енергийна система от 2022 г.). Тези централи отдават мощност в магистралната мрежа с напрежение 750 kV.

За да стигне токът до металургичните комбинати в Кривой Рог или до предприятията в централните области, напрежението трябва да бъде понижено от 750 kV на 330 kV, а след това на 110 kV и 35 kV. Ако автотрансформаторите в подстанция 330 kV бъдат унищожени, атомните реактори в Западна Украйна могат да продължат да работят на пълна мощност, но електроенергията физически няма как да стигне до потребителите на изток и юг. Резултатът е принудително разтоварване на атомните блокове и въвеждане на аварийни графици за изключване в цели области.

Проблемът с подмяната на това оборудване не е финансов, а чисто физически и технологичен. Силовият автотрансформатор 330/110 kV тежи над 200 тона, съдържа десетки тонове специално трансформаторно масло и се изработва по индивидуална поръчка. Преди войната един от най-големите производители на такова оборудване в Източна Европа беше заводът „Запорожтрансформатор“, чиято работа беше парализирана от бойните действия и последвалата национализация. В световен мащаб компании като Siemens Energy, Hitachi Energy и Hyundai Electric имат списъци с чакащи поръчки за 18 до 24 месеца напред заради глобалния преход към възобновяема енергия в САЩ и ЕС. Резервите от употребявани трансформатори от съветски стандарт в Източна Европа (България, Полша, Румъния, балтийските републики) вече бяха практически изчерпани през 2023 и 2024 г.